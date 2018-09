Preis für Brustvergrößerung auf 10-Jahres-Tief / Erstmals seit 2009 liegen die durchschnittlichen Kosten unter 5.500 EUR (FOTO)

Stuttgart (ots) -Gute Nachrichten für alle, die von einem größeren Busen mitImplantaten träumen: Seit zwei Jahren lässt sich ein Abwärtstrend derKosten für Brustvergrößerungen feststellen, jetzt sind dieDurchschnittspreise auf ein Niveau wie zuletzt 2009 gefallen. DieseBilanz lässt sich aus der Langzeitbeobachtung des Preisverlaufs vonästhetisch-plastischen Eingriffen ziehen, die myBody seitmittlerweile 10 Jahren als Preisindex "GeKIS" herausgibt.Brustoperationen werden insgesamt günstiger:Eine Brustvergrößerung mit Implantaten kostet derzeitdurchschnittlich 5.450 Euro. Am teuersten war der Eingriff 2012.Damals lag der Durchschnittspreis über 6.000 Euro. Auch die Kostenfür Brustverkleinerungen sind im vergangenen Quartal gefallen: Umsatte -3,4 Prozent im Vergleich zum Jahresanfang. Mit Kosten von5.420 Euro im Mittel muss aktuell gerechnet werden. WährendBrustverkleinerungen zwischen 2009 und 2015 konstant günstiger warenals Brustvergrößerungen, änderte sich das Verhältnis 2016 erstmals.Seit Anfang dieses Jahres nähern sich die Kosten für beide Eingriffewieder an.Das Streben nach Jugendlichkeit: Kosten steigen im Gesicht undfallen auf dem KopfBehandlungen im Gesicht werden insgesamt teurer: Im Bereich derAugenlidstraffungen, Nasenkorrekturen und Faltenbehandlungen sind dieKosten im Vergleich zum GeKIS 1/18 gestiegen: Augenlidkorrekturenwurden um +3,4 Prozent teurer, eine neue Nase schlägt mit +1,0Prozent zu Buche und eine jugendlich glatte Haut muss man sich nunganze +6,9 Prozent mehr kosten lassen. Etwas angestiegen sindaußerdem die Preise für Fettabsaugungen: 3.620 Euro sind aktuelldurchschnittlich einzuplanen, das sind rund 160 Euro mehr als imHalbjahr zuvor.Etwas gefallen sind die Preise für Bauchdeckenstraffungen undHaartransplantationen, um jeweils -1,3 Prozent und -3,2 Prozent.4.570 Euro kostet mehr Fülle auf dem Kopf aktuell und damit rund 140Euro weniger, als in der Vorperiode.Alle Preise für die beliebtesten Schönheitsoperationen finden Sieim myBody® GeKIS 2/18: https://www.mybody.de/gekis.htmlÜber den myBody® GeKISDer myBody® GeKIS ist eine statistische Messgröße zur Darstellungder Kostenentwicklung schönheitsmedizinischer Behandlungen. Ererscheint zwei Mal im Jahr mit aktualisierten Daten. Initiator desGeKIS ist myBody®.Über myBody.demyBody.de ist das bekannteste deutsche Informationsportal fürÄsthetik und Gesundheit. Aktuell, umfassend und verantwortungsbewusstzeigt das Portal seit 2005 Trends und Möglichkeiten desGesundheitsmarktes auf und macht medizinische Angebote transparentund vergleichbar - nicht zuletzt durch das 2012 installierte myBody®Qualitätssiegel, das Patienten eine konkrete Orientierungshilfe beider Arztsuche bietet. So profitieren die Besucherinnen und Besuchervon myBody.de gleich doppelt: Neben umfassendenHintergrundinformationen und aktuellen News können sie sich durcheinen Klinikfinder über qualifizierte Ärzte und Kliniken inDeutschland, Österreich und der Schweiz informieren und Kontakt zuihnen aufnehmen. www.myBody.dePressekontakt:Melina EhratRedaktion & PR myBody.de / mabellem.ehrat@myBody.de0049 711 506 209 82DIVÄG mbHInformations- und VermarktungsgesellschaftÄsthetik und Gesundheit Deutschland mbHHirschstraße 870173 StuttgartOriginal-Content von: DIVÄG mbH, übermittelt durch news aktuell