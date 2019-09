Preis der Tiergesundheit 2019 verliehen / Erster Preis geht nach Sachsen (FOTO)

Haar/München (ots) -- Gewinner investieren in weitere Tiergesundheitsmaßnahmen- Dr. Bianca Lind (BRS) würdigt Engagement für Tierwohl- Dr. Siegfried Moder (bpt) will Gesellschaft und Landwirtschaftwieder zusammenbringen- Tierwohl und Wirtschaftlichkeit schließen sich nicht aus, so Dr.Daniel SicherRiesenfreude bei Jan Köhler und 'Luchbergmilch' ausGlashütte-Luchau. Der Betrieb aus Sachsen gewinnt den ersten "Preisder Tiergesundheit".Der Betriebsleiter und Vorstand der Agrargenossenschaft e.G.Cunnersdorf hat entscheidend zur Modernisierung des historischgewachsenen Betriebs beigetragen. Sein Erfolg gibt ihm Recht.Verbesserte Tiergesundheit und damit einhergehend bessereTageszunahmen belegen seine Maßnahmen. Jan Köhler: "Kälbergesundheitist uns wichtig! Es macht nicht nur mehr Spaß mit gesunden Tieren zuarbeiten, nur aus gesunden Kälbern erwachsen auch gesundeMilchkühe.".Dr. Karsten Donat, Geschäftsführer der Thüringer Tierseuchenkasseund Mitglied der Jury begründet die Entscheidung für Luchbergmilch :"Ein an sich schon perfektes System der Erstkolostrumversorgung miteinem Kunstgriff so an die betrieblichen Gegebenheiten anzupassen,dass es nicht besser geht: Bereits in der ersten halben Stunde ihresLebens erhalten Kälber ein Maximum an Erstkolostrum. Eine bessereVersicherung für gute Gesundheit gibt es für Kälber nicht. Dieanschließende ad libidum-Tränke und beste Haltungsbedingungen sicherntraumhafte Zunahmen. Eine Meisterleistung." Für das zweckgebundenePreisgeld in Höhe von 30.000 EUR hat Jan Köhler schon eineVerwendung. Der Gewinn soll in ein neues Milchtaxi mitPasteurisierung fließen.Der zweite Platz geht nach Schleswig-Holstein. Konstanze Rohwerund ihr Mann Marcus bieten in ihrem Betrieb in Westerrönfeld ihrenKälbern, nach eigenen Angaben, einen "5-Sterne-Plus-Service" an. IhreKälber wachsen in einer eigenen Frühchenstation auf. Das Ehepaarsieht in der Auszeichnung nicht nur die Anerkennung jahrelangerArbeit, sondern freut sich vor allem über den zukünftigen Austauschmit den anderen Landwirten. "Frau Rohwer war z.B. eine derPionierinnen bei der Einführung der ad libidum-Tränke und nutztseitdem jede Gelegenheit, bei Berufskollegen, Beratern, Studentenhierfür vehement zu kämpfen. Neben einer extrem guten Hygiene sowieeiner genial einfachen Dokumentation des Tränkeverhaltens lässt sienichts unversucht, was ihren Kälbern ein angenehmes Leben bereitet,angefangen mit einer ganz intensiven Tränke bis hin zum Spielzeug.Für Frau Rohwer sind ihre Kälber letztlich wie kleine Kinder undgenauso kümmert sie sich um diese.", erklärt Frau Prof. Dr. KatrinMahlkow-Nerge, Professorin für Tierernährung an der FachhochschuleKiel und Mitglied der Jury.Das zweckgebundene Preisgeld in Höhe von 20.000 EUR wird in einenneuen Kälberstall investiert. Kleingruppen für die Tränkekälber undein Rein-Raus-System sind das Ziel.Und auch Christine Löb aus Reupelsdorf wird ausgezeichnet und hatbereits neue Pläne für Mensch und Tier. Die Landwirtin vom "BetriebHugo Löb" aus Bayern sieht ihre Arbeit als Berufung und kann deshalbnicht aufhören, über Verbesserungen nachzudenken: "Mach es richtigoder lass es gleich bleiben." Halbe Sachen kommen für die ehemaligebayerische Milchkönigin nicht in Frage. "Ich will gesunde Tierehaben. Ich will nicht die Feuerwehr spielen. Daher ist es wichtig,vorausschauend zu planen."Das ist auch der Jury nicht entgangen: "Auf diesem Betrieb stehtdas Zusammenspiel von Tier, Mensch und Natur eindeutig imMittelpunkt. Die Aufzucht von gesunden und leistungsbereiten,langlebigen Kühen setzt die Betriebsleiterin Christine Löb durch ihrelangjährige Erfahrung und außergewöhnliche Begeisterung für das'Rind' sehr engagiert und kreativ mit einem klar strukturiertenKonzept erfolgreich um. Tier und Mensch fühlen sich hier rundumwohl.", so die Begründung von Jury-Mitglied Dr. Caroline van Ackeren,Landwirtschaftliches Zentrum Baden-Württemberg.Dr. Bianca Lind, Geschäftsführerin des Bundesverband Rind undSchwein e. V. (BRS), stellt auf der Preisverleihung dieEigeninitiative aller Bewerber heraus: "Am besten hat mir dasEngagement der Betriebe gefallen, weil sie mit unglaublich vielLeidenschaft an ihre Arbeit herangehen. Sie suchen Konzepte, damit esihren Tieren besser geht und die Wirtschaftlichkeit und Tierwohlmiteinander kombinieren.""Viele Leute haben keine Vorstellung mehr, wie Landwirtschaftwirklich ausschaut. Das muss sich dringend wieder ändern. Was daauseinanderläuft, Gesellschaft und Landwirtschaft ist der falscheWeg. Wir müssen alles dafür tun, die Leute wieder mitzunehmen. Wennsie erst sehen, was auf den Betrieben geleistet wird, wird auch dieWertschätzung wieder kommen." zeigt sich der Präsident derBundesverbands Praktizierender Tierärzte, Dr. Siegfried Moder,überzeugt.Tiergesundheit und wirtschaftlicher Erfolg gehören zusammenDer Preis der Tiergesundheit wurde 2019 von MSD Tiergesundheit insLeben gerufen, um Erfolgsgeschichten zur Verbesserung des Tierwohlsins Rampenlicht zu rücken und zu teilen. Die Preisverleihung am 21.September im MSD hub berlin zeigte einmal mehr, wie wichtig derdirekte Austausch zwischen Landwirten und Landwirtinnen ist. DerErfahrungsaustausch über neue Ideen, Gesundheitsmaßnahmen oderImpfkonzepte steigert langfristig die Tiergesundheit und wirkt sichauch wirtschaftlich positiv auf die Betriebe aus."Es spielt keine Rolle, ob ein Betrieb 100 oder 1.200 Kühe hat, obin Nord, Süd, Ost oder Westdeutschland gelegen oder ob Alt oder Jung,Frau oder Mann den Betrieb leitet und auch nicht ob Bio oderKonventionelle Landwirtschaft. Worauf es ankommt, ist die Haltung,der Einsatz, die Veränderungsbereitschaft und der Wille des Teams.Die Top 5 des Preis der Tiergesundheit sind ein Querschnitt, dereindrucksvoll belegt, dass Wirtschaftlichkeit und Tierwohl in derLandwirtschaft Hand in Hand gehen können.", erklärt Dr. DanielSicher, Geschäftsführer von MSD Tiergesundheit.MSD Tiergesundheit ruft auch 2020 den "Preis der Tiergesundheit"ausUnter dem Motto "Landwirte lernen von Landwirten", wird MSDTiergesundheit auch in Zukunft für einen regelmäßigen Austauschsorgen. Nach dem Erfolg in diesem Jahr, geht es 2020 mit dem "Preisder Tiergesundheit" in die nächste Runde. Dann mit einem neuemSchwerpunkt für das Rind und einer weiteren Tierart: Schwein.Über MSD TiergesundheitMSD Tiergesundheit ist die Tierarzneimittel und-gesundheitsmanagmentsparte von MSD. Seit mehr als 125 Jahrenerforscht und entwickelt MSD - in den USA und Kanada Merck & Co.,Inc., mit Sitz in Kenilworth, NJ, USA - weltweit neue Lösungen fürGesundheitsprobleme.Als eines der führenden forschenden Pharmaunternehmen in derVeterinärmedizin bietet MSD Tiergesundheit Tierärzten, Landwirten,Tierhaltern und Regierungen eines der größten Portfolios anTierarzneimitteln, Impfstoffen, Gesundheitslösungen und-dienstleistungen.Um auch weiterhin mit wirksamen Mitteln die drängendstenKrankheiten unserer Zeit zu heilen, zu lindern oder zu verhindern,investiert MSD intensiv in Forschung und Entwicklung. Ein Schwerpunktliegt dabei auf der Prävention von Krankheiten und Seuchen, wie z.B.Tollwut, durch die Entwicklung von wirksamen Impfstoffen. Für MSDTiergesundheit steht stets das Tierwohl und damit auch die Gesundheitder Tiere im Fokus.MSD Animal Health ist in mehr als 50 Ländern vertreten. DieProdukte sind in rund 150 Märkten weltweit erhältlich. In Deutschlandhat die Unternehmensgruppe ihren Hauptsitz in Haar bei München.Weitere Informationen finden Sie auf der Websitewww.msd-tiergesundheit.de.