Mainz (ots) -Die Marktführer unter Deutschlands Schuhmärkten versprechen viel:die schönsten Schuhe zu günstigen Preisen, fair produziert und vongroßer Beständigkeit. Doch was haben die drei großen HandelskettenDeichmann, Reno und Görtz bei Preis, Style, Qualität und Servicewirklich zu bieten? Am Dienstag, 18. September 2018, 20.15 Uhr, macht"ZDFzeit" den "großen Schuhmarkt-Check".Laut Statistik kauft jeder Deutsche pro Jahr im Schnitt zwischenfünf und sieben Paar Schuhe - ein Spitzenwert in Europa. Und auchbeim Verkauf liegt ein deutscher Schuhhändler europaweit vorn:Deichmann ist nicht nur in Deutschland Marktführer, wo ein Vierteldes Umsatzes im Schuh-Einzelhandel auf das Konto des EssenerUnternehmens geht. Doch die Handelsketten Reno und Görtz haben demBranchenriesen mit seinen über 1300 Filialen den Kampf angesagt. SeitSeptember 2017 managt Reno auch die Schuhabteilungen von fast 240C&A-Filialen in ganz Deutschland und hat damit den Wettbewerbverschärft. Görtz ist ebenfalls auf Expansionskurs: Die Kette hatneue Filialen eröffnet und baut den hart umkämpften Online-Handelaus.Bei welchem der drei Wettbewerber kann eine Großfamilie beimSchuhkauf am meisten sparen? "ZDFzeit" schickt Tester in ganzDeutschland zu Deichmann, Reno und Görtz. Wer bietet die größteAuswahl an Modellen und verfügbaren Größen, und wo gibt es die bestenSchnäppchen? Modeprofi und Designer Rolf Scheider bewertet zusammenmit einer fachkundigen Jury den Style der angebotenen Schuhe. Und dabeim Tragen von Schuhen Hautkontakt oft unvermeidlich ist, geht die"ZDFzeit"-Dokumentation auch möglichen Schadstoffbelastungen auf denGrund - mittels umfangreicher Laboranalysen."ZDFzeit" nimmt auch Wanderschuhe aus dem Sortiment derSchuhmärkte unter die Lupe, die wasserfest und atmungsaktiv seinsollen, aber auch extremer Belastung standhalten müssen. Unterwegsmit einer Wandergruppe auf Madeira, erfolgt der Härtetest am Berg."ZDFzeit" schaut für den großen Schuh-Check auch hinter dieKulissen der Schuhproduktion - etwa bei einem exklusiven Dreh ineiner chinesischen Schuhfabrik, in der Deichmann Millionen PaarSchuhe produzieren lässt. Wie steht es dort um dieArbeitsbedingungen?