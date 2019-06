Leipzig (ots) -Sperrfrist: 07.06.2019 17:00Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.Zum Abschluss des Kinder-Medien-Festivals "Goldener Spatz" hat derMDR-Rundfunkrat heute in Erfurt den Preis für das beste Drehbuchvergeben: Laura van Dijk überzeugte die Jury mit ihrem Drehbuch fürden niederländisch-deutschen Kinderfilm "Meine wunderbar seltsameWoche mit Tess"."Uns als Jury hat die zarte und lebensnahe Erzählweise imponiert.Ohne überhöhte Dramatisierung, frei von Effekthascherei verhandeltdieser Kinderfilm das selbst mitzubestimmende Recht auf beide Elternsowie die Themen Tod, Einsamkeit und Akzeptanz", heißt es in derBegründung der Preisverleihung an Laura van Dijk, die das Drehbuchnach einem Kinderbuch von Anna Woltz geschrieben hat.Die Jury bestand in diesem Jahr aus den RundfunkratsmitgliedernKai Ostermann aus Thüringen und Steffi Schikor aus Sachsen-Anhaltsowie dem MDR-Verwaltungsratsmitglied Christian Schramm aus Sachsenund dem Vorjahresgewinner Jon Frickey (Drehbuchautor undAnimationsregisseur). Seit 1995 vergibt der MDR-Rundfunkrattraditionell zum Festivalabschluss den Kindermedienpreis für dasbeste Drehbuch. Mit der Auszeichnung werden Autoren gewürdigt, derenFilme oder Fernsehbeiträge sich in besonderer Weise den Problemen vonKindern und Jugendlichen widmen und eine humanistische Einstellungfördern. Der mit 4.000 Euro dotierte Preis wird durch Spenden derMDR-Gremien-Mitglieder finanziert.Zum FilminhaltDer 10-jährige Sam macht mit seiner Familie Urlaub auf derniederländischen Insel Terschelling. Dort lernt er das Mädchen Tesskennen, die einen verrückten Plan hat: Innerhalb von einer Woche willsie endlich ihren Vater kennenlernen, und Sam soll ihr dabei helfen.Obwohl Sam eigentlich lieber allein bleiben will, um sich so vorKummer zu schützen, entdeckt er während seines Abenteuers mit Tess,wie wichtig Familie ist.Die turbulente Sommergeschichte für die ganze Familie wurde2018/19 mit einem niederländisch-deutschen Team in den Niederlandengedreht und lief beim Festival "Goldner Spatz" in derWettbewerbskategorie "Langfilm".Pressekontakt:MDR-Rundfunkrat, Tel.: (0341) 3 00 62 21,Fax: (0341) 3 00 62 60, E-Mail: rundfunkrat@mdr.de,Internet: www.mdr-rundfunkrat.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell