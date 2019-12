Preis-Leistungs-Sieger aus Itzehoe / 100 von 100 Punkten für Itzehoer Aktien Club

Itzehoe (ots) - Wer kümmert sich um mein Geld? In Zeiten des Nullzinses wirddiese Frage für viele Sparer immer wichtiger. Die Leistung in der Beratung mussstimmen - der Preis aber bitte auch. In einer aktuellen Studie habenDeutschlandtest und Focus Money die Preis-Leistungs-Sieger im Bereich derVermögensverwaltung ermittelt. Und der erste Platz ging nach Itzehoe: Mit derMaximalpunktzahl 100 lagen der Itzehoer Aktien Club (IAC) und die TOPVermögensverwaltung AG, die die IAC-Geschäfte führt, ganz vorn."Das ist eine schöne und wichtige Bestätigung unserer Arbeit", sagt JörgWiechmann, Vorstandsvorsitzender der TOP Vermögensverwaltung AG. In einer Zeit,in der Strafzinsen zunehmend auch Privatanleger erreichten und die Inflation dasErsparte dahinraffe, würden Aufbau und Schutz des eigenen Vermögens zur echtenHerausforderung. Von Banken sei nahezu täglich zu lesen, wie ratlos sie selbstunter dem Nullzins-Umfeld litten - insofern verstehe er nicht, warum vieleAnleger nach wie vor ihren Bankberater konsultierten. Und wer dieseBeratungskosten sparen wolle mit einem Wechsel zur Online-Bank, gehe ein Risikoein: " Sich gänzlich auf eigene Faust durch den Finanzdschungel zu schlagen, istnicht ganz ungefährlich", betont Wiechmann unter Verweis auf falsche Streuungbei der Geldanlage, zu teure Fonds oder nicht berücksichtigte steuerlicheAspekte.Wenn schon Beratung, dann richtig - das war auch der Ansatz der Studie zumPreis-Leistungs-Verhältnis. Dieses werde von den Menschen vor allem subjektivwahrgenommen, schreiben die Autoren. Aber das Bild werde klar, wenn vieleUrteile ausgewertet würden: Deutschlandtest erfasste mehrere MillionenBewertungen zu rund 20.000 Unternehmen und Marken aus verschiedensten Branchen.In der Vermögensverwaltung gingen Gold und der erste Platz an die TOP AG - vorrenommierten Mitbewerbern wie der Fondstocher der Deutschen Bank (DWS), derFondsgesellschaft Amundi oder dem größten bankenunabhängigen Vermögensverwalter,Flossbach von Storch.Pressekontakt:Nils PetersenFondsmanagerTel: +49 4821 6793-36Fax: +49 4821 6793-19E-Mail: petersen@iac.deDruckfähige Bilder finden Sie unter:www.iac.de/aktienclub/main/index.php?id=fotosAnmeldung zu unserem monatlichen Newsletter unter:www.iac.de/newsletter_otsWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/118553/4460656OTS: Itzehoer Aktien Club GbROriginal-Content von: Itzehoer Aktien Club GbR, übermittelt durch news aktuell