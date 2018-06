Der Preis, der Innovation sichtbar macht / Der German Innovation Award '18 in der Kategorie Excellence in Business to Consumer geht an Greenstorm Mobility (FOTO)

Ellmau, Österreich (ots) -Der German Innovation Award zeichnet branchenübergreifend Produkteund Lösungen aus, die sich vor allem durch Nutzerzentrierung undeinen Mehrwert gegenüber bisherigen Lösungen unterscheiden. Dienominierten Innovationen sollen die Zukunft positiv beeinflussen.Dieses Jahr gewann Greenstorm Mobility den German Innovation Award.Mit dem innovativen Verleihkonzept von E-Mobilität für Hotelskonnte Greenstorm die Jury überzeugen und damit den German InnovationAward '18 in der Kategorie Excellence in Business to Consumer fürsich entscheiden. Wenig überraschend, denn Greenstorm bietet derHotellerie das innovativste Verleihkonzept mit win:win. Greenstormleiht Hotels in ganz Europa kostenfrei E-Bikes und bekommt dafür leerstehende Hotelzimmer, die die Firma am europäischenReisegutscheinmarkt verkauft. Hotels profitieren gleich mehrfachdavon: einerseits durch die Gewinnung neuer Gäste in schwächerenBuchungszeiten und andererseits durch die Vermietung von E-Bikes derneuesten Generation. Die E-Bikes werden am Ende der Saison anGreenstorm zurückgegeben. In der nächsten Saison bekommen dieHotelpartner wieder neue E-Bikes. Sie müssen die Pedelecs wederfinanzieren, noch warten oder lagern. Dieses Geschäftsmodell bietetGreenstorm mittlerweile auch für Teslas, E-Cars anderer Herstellersowie E-Tankstellen an.Fahrradhändler profitieren von starker PartnerschaftDurch den Verkauf der gebrauchten E-Bikes baute Greenstormgleichzeitig Europas größtes Händlernetzwerk für gebrauchte TopE-Bikes auf und wurde zum interessanten Partner für Fahrradhändler,die sich ebenfalls weder um die Finanzierung noch um die Lagerung derE-Bikes kümmern müssen. Im nächsten Ausbauschritt hat GreenstormMobility begonnen, nun auch E-Bikes als Flottenfahrzeuge fürUnternehmen anzubieten.Nutzen oder besitzen? Wie hätten Sie's denn gerne?Auch im Zusammenhang mit Endkunden achtet Greenstorm darauf,flexibel zu bleiben und die Bedürfnisse der Kunden zu erkennen.Einerseits durch den günstigen Erwerb von frisch gewartetengebrauchten Top E-Bikes mit 2-Jahres-Garantie auf Akku und Motor undandererseits durch das Botschaftermodell. Wer lieber jedes Jahr dasneueste Modell fährt und damit auf Besitz verzichtet, kann sich durchWeiterempfehlung als Greenstorm-Botschafter diesen Wunsch erfüllen.Pressekontakt:GREENSTORM Mobility Germany GmbHEuropas größtes Händlernetzwerk für gebrauchte Top E-BikesLindwurmstraße 114, 80337 MünchenTanja Schwarz+43.664.88231129, tanja.s@greenstorm.euAnsprechpartner GF: Philipp Zimmermann+43.660.4730544www.greenstorm.euOriginal-Content von: GREENSTORM MOBILITY GMBH, übermittelt durch news aktuell