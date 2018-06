Preis-Check für Babybrei & Co.: So können Familien im Sommerurlaub sparen (FOTO)

Frankfurt (ots) -Die bewährten Windeln, Babykostgläschen und Nuckel auf Vorrat mitins Reisegepäck nehmen oder auf Alternativen im Reiseland setzen? EinSommerurlaub mit Baby kann nicht nur dank zusätzlichen Gepäcks zurlogistischen Meisterleistung werden, sondern auch das Reisebudgetstark belasten. Denn die Preise für Windeln, Schnuller und Babybreiunterscheiden sich in beliebten Urlaubsreisezielen bisweilen vondenen hierzulande. FeWo-direkt®, seit 20 Jahren Experte fürFerienhausurlaub, weiß, wo es sich lohnt, dasBaby-Rundum-sorglos-Paket besser im Gepäck zu haben oder vor Orteinzukaufen.Deutschland (Ausgangspreis 50 Euro):Wer in der Heimat urlaubt, kennt sich mit den Preisen aus: Sowerden für einen zweiwöchigen Familienurlaub mit einem sechs bis neunMonate alten Baby für Windeln, Schnuller und Babybrei im Schnitt 50Euro fällig. Welcher Betrag im Ausland dafür gezahlt wird und obFamilien mit einem Preisaufschlag rechnen müssen, zeigt FeWo-direktnachfolgend.Dänemark, + 124 Prozent (111 Euro):So beispielsweise in Dänemark, hier schlagen besondersBreigläschen kräftig zu Buche und kosten im Durchschnitt fast dasDreifache im Vergleich zu Deutschland. Besonders die gewohntenMarkenprodukte sind teuer. Alternativ den Stabmixer einpacken und dietägliche Kost für die Kleinen frisch vor Ort zubereiten. Der Einkaufvon Obst und Gemüse in Bioqualität ist in Dänemark sehr einfach - dasskandinavische Land ist in Europa führend in Sachen Biolebensmittel.Spanien, + 80 Prozent (90 Euro):Für den Familienurlaub in Spanien gilt ebenso: Preise abwägen undPlatz im Koffer einplanen. Windeln sind leicht und polsternZwischenräume im Gepäck gut aus - so lassen sich durchschnittlich 14Euro in der Reisekasse sparen. Auch die unentbehrlichenExtraschnuller sollten auf der Urlaubseinkaufsliste zu Hause stehen,ist der für einen zweiwöchigen Familienurlaub benötigte Vorrat vonvier (Ersatz-)Schnullern in Deutschland doch um zwei Euro günstigerund verbraucht zudem nur ganz wenig Platz im Koffer.Schweiz, + 73 Prozent (86 Euro):Einkaufen in der Schweiz ist eher teuer - so zumindest der Gedankevieler Reisender, wenn es darum geht, die schönsten Wochen des Jahresin den Bergen zu verbringen. Am besten alles Nötige fürs Baby imKofferraum verstauen, denn hier wird im Vergleich zur Heimatdurchschnittlich das Doppelte für Breigläschen verlangt. Auch beiWindeln können Eltern im Schnitt ganze zehn Euro sparen, wenn diesevor Abreise in Deutschland gekauft werden. So können sich auchFamilien das Alpenglück leichter leisten.Frankreich, + 66 Prozent (83 Euro):Wer beim Reisebudget rechnen muss, der sollte bei einer Reise mitKind und Kegel nach Frankreich überlegen, einiges auf Vorratmitzunehmen und im Auto Raum zu schaffen. Eltern müssen hierbesonders für Babynahrung ordentlich in die Tasche greifen und zahlenfür den vierzehntägigen Breibedarf des Babys durchschnittlich 22 Euromehr, Windeln schlagen mit zehn Euro Mehrkosten im Vergleich zum Kaufin Deutschland zu Buche.Italien, + 49 Prozent (74 Euro):Auch Familien, die einen "Bella Italia"-Urlaub planen, solltensich bei den Preisunterschieden für Windeln und Co. überlegen, etwasPlatz im Gepäck zu lassen, vor allem für Windeln und Schnuller. Diesekosten in Italien nämlich durchschnittlich jeweils knapp zehn Euromehr.Niederlande, + 37 Prozent (68 Euro): Im Durchschnitt 18 Euro mehrkostet das Baby-Rundum-sorglos-Paket für einen zweiwöchigen Urlaub imLand der Tulpenfelder und Windmühlen. Tipp: Wer das Geld lieberanderweitig investieren möchte, der nutzt den Kofferraum für denTransport der für den gesamten Familienurlaub benötigtenBabyutensilien. Für die vergleichsweise kurze Strecke in dieNiederlande lohnt sich das etwas engere Sitzen allemal.Portugal, + 37 Prozent (68 Euro):Kräftig sparen können Familien auf ihrer Portugalreise, wenn siesich vor dem Start mit Babybrei eindecken, statt diesen vor Ort zukaufen. Um die 13 Euro mehr werden im Südwesten der IberischenHalbinsel im Schnitt preislich für Äpfel, Birnen, Bananen und Co. imGlas fällig. Der Preis für Windeln für zwei Wochen ist mitdurchschnittlich fünf Euro dagegen nur unwesentlich teurer als in derHeimat.Schweden, + 26 Prozent (63 Euro):Den Windeltransport nach Schweden können sich Eltern getrostsparen, denn hier sind diese im Durchschnitt sogar einen Eurogünstiger. Wer mit dem Auto anreist, kann zusätzlich sparen. Denn derPlatz im Auto kann optimal für Breigläschen genutzt werden. InSchweden treiben Babykostgläschen die Ausgaben nämlich nach oben undkosten im Durchschnitt fast doppelt so viel wie in der Heimat.Österreich, + 24 Prozent (62 Euro):Ganz anders als in Skandinavien sieht es bei den Österreichernaus. Hier unterscheiden sich die Preise für Babyutensilien kaum vondenen in der Heimat. Für Windeln müssen Eltern durchschnittlich 9Euro mehr in ihrem Urlaubsbudget berücksichtigen. Für zwei WochenFamilienurlaub bei unseren Nachbarn kann dafür aber das Extragepäckfür Gläschen und Schnuller entspannt zu Hause bleiben.* FeWo-direkt erhob im Mai 2018 stichprobenartig Preiseverschiedener Marken für Windeln, Babybreigläschen und Schnuller fürbeliebte Reiseländer der Deutschen (Dänemark, Niederlande, Schweden,Deutschland, Frankreich, Italien, Österreich, Schweiz, Portugal undSpanien) unter Berücksichtigung verschiedener Vertriebswege. Aus denerhobenen Daten wurde ein durchschnittlicher Preis pro Windel (Größe4), Breigläschen (125g) und Schnuller (in der Regel 2er-Pack)errechnet, als Paketpreis zusammengefasst und auf einendurchschnittlichen Verbrauchswert eines sechs bis neun Monate altenBabys für einen zweiwöchigen Familienurlaub hochgerechnet. AllePreisangaben sind gerundet.Über FeWo-direktDie Webseite www.fewo-direkt.de wird betrieben von der HomeAway UKLimited, Portland House, 25th Floor, Bressenden Place, London, SW1E5BH, UK. FeWo-direkt, seit mehr als 20 Jahren Experte fürFerienhausurlaub, ist Teil des Netzwerks von HomeAway(www.homeaway.com), einem der führenden Unternehmen im Bereich derOnline-Ferienhausvermietung. Im HomeAway-Netzwerk stehen mehr alszwei Millionen einzigartige Unterkünfte in 190 Ländern weltweit zurAuswahl. Weitere Infos unter www.fewo-direkt.de.© 2018 HomeAway. All rights reserved. HomeAway, FeWo-direkt andthe HomeAway logo are trademarks of HomeAway.Pressekontakt:Janina Roso, FeWo-direkt, Tel.: + 49 (0) 69 - 80 88 - 40 92, E-Mail:roso@fewo-direkt.dePressebüro FeWo-direkt, c/o public link, Milena Müller-Kraus, Tel.: +49 (0) 30 - 44 31 88 - 28, E-Mail: fewo-direkt@publiclink.deOriginal-Content von: FeWo-direkt, übermittelt durch news aktuell