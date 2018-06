Pregis schließt endgültigen Vertrag zum Kauf von FP International ab

Deerfield, Illinois (ots/PRNewswire) - Pregis LLC, ein führenderAnbieter von innovativen Schutzverpackungsmaterialien,Ausrüstungssystemen und Oberflächenschutz, hat einen endgültigenVertrag zum Kauf von Free-Flow Packaging International, Inc. (FPInternational) abgeschlossen. Die Übernahme soll - abhängig von denüblichen Schlussbedingungen und aufsichtsrechtlichen Überprüfungen -in den kommenden Wochen finalisiert werden."Die Übernahme von FP International wird für die Kunden unsererbeiden Unternehmen von Vorteil sein, da wir ihnen eine robusteAuswahl diverser Lösungen bieten und insgesamt unsereProduktentwicklung beschleunigen können, insbesondere, um auf diezunehmenden Versandanforderungen im E-Commerce eingehen zu können.Zudem stärkt dies erheblich die geografische Positionierung vonPregis auf neuen internationalen Märkten und steht somit im Einklangmit unserer globalen Wachstumsstrategie", so Kevin Baudhuin,Präsident und CEO. "Darüber hinaus freuen wir uns, die erstklassigenFachexperten von FP im Team von Pregis begrüßen zu dürfen. Unseregleichartige Kultur wird ein wichtiger Antriebsfaktor für unserkünftiges Wachstum sein."FP International blickt auf eine 50-jährige Geschichte alsAnbieter eines breiten Sortiments an Schutzverpackungslösungenzurück. Zu seinen bekannten Marken gehören MINI PAK'R®, PRO PAK'R®und POWER PAK'R® sowie viele weitere Schutzverpackungsprodukte.Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 1967 von Arthur Graham, derden Weg für die Nutzung von freifließendem Innenverpackungsmaterialbereitete. Über die vergangenen zwei Jahrzehnte hat sich FPInternational von einem Hersteller eines einzigen Produkts zu einemführenden Anbieter von Schutzverpackungslösungen mit multinationalenBetriebsstätten gewandelt."Wir sind hocherfreut darüber, Teil des wachsendenSchutzverpackungs-Portfolios von Pregis zu werden", sagte Joe Nezwek,Präsident von FP International. "Dies gibt uns die Möglichkeit, dasseit 50 Jahren bestehende Engagement von FP in Bezug auf Innovationund herausragenden Kundendienst fortzusetzen. Als ein Unternehmenkönnen wir mit vereinten Kräften auf die sich ständigweiterentwickelnden Erfordernisse unserer Kunden noch schnellerreagieren."Das im kalifornischen Fremont ansässige Unternehmen betreibt fünfFertigungsanlagen - zwei in den USA sowie jeweils eine inDeutschland, Frankreich und den Niederlanden - und beschäftigt 360Mitarbeiter. Pregis plant, den Betrieb der Anlagen an diesenStandorten aufrechtzuerhalten.FP International stellt die sechste Übernahme dar, die Pregis inden letzten vier Jahren unter der Eigentümerschaft von OlympusPartners abgeschlossen hat. Bei den anderen fünf Unternehmen handeltes sich um Rex Performance Products, Sharp Packaging, denGeschäftsbereich für Schutzfolien Polymask von 3M Company, dasUnternehmen für papierbasierte Schutzverpackungssysteme Easypacksowie Eagle Film Extruders.Über FP InternationalWas vor fünf Jahrzehnten zufällig mit einer Charge von entsorgtenStrohhalmen begann, entwickelte sich zu einem weltweit marktführendenUnternehmen für innovative Verpackungsschutzprodukte und -systeme.Heutzutage ist FP International für sein anspruchsvollesProduktdesign und seine kundenorientierte Kultur sowie für seinewebbereitende Technologie weithin anerkannt. Das Unternehmen ist aufdrei Kontinenten tätig und versorgt eine Vielzahl von Branchen - vonder Automobil- bis zur Spielzeugindustrie - mit seinen Lösungen fürInnenverpackung. Weitere Informationen: www.fpintl.com,www.minipakr.com.Informationen zu PregisPregis LLC ist ein führender Anbieter von innovativenSchutzverpackungsmaterialien, Ausrüstungssystemen undOberflächenschutz. Unabhängig von der Art des Materials erarbeitetdas Unternehmen gemeinsam mit seinen Kunden die geeigneten, auf dieBewältigung ihrer Geschäftsherausforderungen ausgelegten Lösungen.Das Unternehmen bedient eine Vielzahl von Verbraucher- undIndustrie-Marktsegmenten, darunter Lebensmittel, Getränke,Pharmazeutika, Gesundheitswesen, medizinische Geräte, Landwirtschaft,E-Commerce, Einzelhandel, Automobil, Transport, Möbel, Elektronik,Bauwesen, Militär sowie Luftfahrt- und Raumfahrt. WeitereInformationen finden Sie unter: www.pregis.com.Pressekontakt:Dache DavidsonPregis(847) 597-9357ddavidson@pregis.com oder Sophia DilberakisSD Communications(312) 813-0113sophiad@att.netOriginal-Content von: Pregis LLC, übermittelt durch news aktuell