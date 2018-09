Predictive Maintenance: Unternehmen schöpfen das Potenzial längst nicht aus / Maschinenbaukongress thematisiert Lösungen mit echtem Mehrwert

Köngen (ots) - Predictive Maintenance treibt die Industrie um wiekaum ein anderes Digitalisierungsthema. Inzwischen haben fast sechsvon zehn Unternehmen Erfahrungen mit der vorausschauenden Wartung.Das Leistungsvermögen der aktuellen Anwendungen schätzt allerdingsnicht einmal jedes zehnte Unternehmen als hoch ein, vier von zehnBetrieben sehen zudem konkreten Entwicklungsbedarf. Zu diesenErgebnissen kommt der zum fünften Mal erhobene Deutsche Industrie 4.0Index. Für die Studie hat die Unternehmensberatung Staufen zusammenmit den Experten von Staufen Digital Neonex rund 450Industrieunternehmen in Deutschland befragt."Predictive Maintenance greift also - und zwar über alle Branchenhinweg - immer noch viel zu kurz", fasst Martin Haas, CEO der StaufenAG, die zentrale Aussage der Studie zusammen. "Und die Tatsache, dassgut acht von zehn Unternehmen mit Predictive-Maintenance-Erfahrungdie bisherigen Ergebnisse eher positiv bewerten, ist kein Widerspruchdazu, sondern der Beleg, mit welch geringen Erwartungen derzeit andas Thema vorausschauende Wartung herangegangen wird."Predictive Maintenance erfüllt also im Regelfall zwar, wasversprochen wird, doch auf einem insgesamt sehr niedrigen Niveau."Eine intelligente Software kann natürlich frühzeitig Warnzeichen fürFehler, Verschleiß und Ausfälle erkennen und melden", soStaufen-Vorstand Haas. "Doch immer noch gilt: Die meisten Ausfällesind eine Folge von menschlichen Unzulänglichkeiten und nicht vonVerschleiß. Nur ein sehr geringer Teil der Standzeiten einer Maschinegründet sich auf technische Nichtverfügbarkeit. Dies darf beimaktuellen Hype um Predictive Maintenance nicht außer Acht gelassenwerden. Erst, wenn Anwender einen echten Mehrwert erfahren, wird dievorausschauende Wartung nachhaltig überzeugen."Hinzu kommt: Viele Unternehmen verfügen bereits über umfassendeErfahrungen mit Abnutzung und Verschleiß ihrer Maschinen sowiegeeigneten Wartungsintervallen vor Ort, so dass der aktuelle Mehrwertvon Predictive Maintenance weit geringer sein dürfte als vielfachbehauptet.Dennoch: In die nähere Zukunft blickend, bewerten 74 ProzentPredictive Maintenance für den eigenen Maschinenpark als wichtigesThema, 65 Prozent messen der vorausschauenden Wartung zudem alsServicekomponente für Kundenprodukte eine hohe Bedeutung bei. ImMaschinenbau dagegen ist das Verhältnis umgekehrt, hier geht esverstärkt darum, mit neuen Dienstleistungen im Service Umsatz zuerzielen."Grundsätzlich bietet Predictive Maintenance gerade demMaschinenbau immense Potenziale. Aber um echte Erfolge damit zuerzielen, sind Systeme einzusetzen, die mehr bieten als diebisherigen Anwendungen und auch dabei unterstützen, den Anteilmenschlicher Fehler zu verringern. Hier ist beispielsweise dieKombination mit Assistenzprogrammen für die Bediener der Maschinendenkbar, die Anwendungsfehler reduzieren können, oder Lösungen zurgleichzeitigen Optimierung auf der Grundlage von Maschinendaten",erläutert Johann Soder, COO, Geschäftsführung Operatives Geschäft beider SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG.Wie Konzepte für eine moderne Zustandsüberwachung aussehen solltenund welche smarten Produkte in Verbindung mit Predictive Maintenancedenkbar wären, dies erläutert der Industrie-4.0-Vordenker auf demMaschinenbaukongress der Staufen AG am 6. November in Bruchsal. Der Deutsche Industrie 4.0 Index 2018
Für den Deutschen Industrie 4.0 Index 2018 befragte die
Unternehmensberatung Staufen zusammen mit der Staufen Digital Neonex
GmbH rund 450 Unternehmen in Deutschland. Die Befragung erfolgte zur
Jahresmitte 2018. Gut zwei Drittel der befragten Unternehmen
entstammen dem Maschinen- und Anlagenbau, der Elektro- und der
Automobilindustrie. 