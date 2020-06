PredaSAR startet Konstellation von 48 hochentwickelten SAR-Satelliten (Synthetic Aperture Radar) für staatliche und kommerzielle Anwendungen

Boca Raton, Florida (ots/PRNewswire) - PredaSAR Corp. (https://c212.net/c/link/? t=0&l=de&o=2834769-1&h=1169927749&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0 %26l%3Den%26o%3D2834769-1%26h%3D1285235321%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fpredasar.co m%252F%26a%3DPredaSAR%2BCorp&a=PredaSAR+Corp.) ist im Begriff die weltweit größte und fortschrittlichste kommerzielle SAR-Satellitenkonstellation (Synthetic Aperture Radar) zu bauen, die das Unternehmen auch betreiben wird. Heute kündigte PredaSAR Pläne für den Start einer Konstellation von 48 SAR-Satelliten an, die auf mehreren Umlaufbahnen eingesetzt werden sollen und staatlichen und kommerziellen Kunden eine beispiellose Bildqualität, unübertroffene globale Dauerhaftigkeit und schnelle Datenlieferung bieten.PredaSAR wird von einem hochangesehenen CEO, Generalmajor a. D. Roger Teague, und einem erfahrenen Führungsteam geleitet, das über umfassende Fachkenntnisse im Bereich der nationalen Sicherheit im Weltraum und über beachtlichen Zugang zu Kapital verfügt. PredaSAR ist ein in US-Besitz befindliches und von den USA kontrolliertes Unternehmen, das von einem Vorstand unterstützt wird, der über 100 Jahre Erfahrung im Bereich der nationalen Sicherheit mitbringt, darunter General (a. D.) William Shelton, Generalleutnant (a. D.) Richard Newton und Generalmajor (a. D.) Douglas Raaberg."Ich freue mich, die PredaSAR-Konstellation ankündigen zu können, die mit 48 Raumflugkörpern eine differenzierte Anlage bietet, die den anspruchsvollsten nationalen Sicherheitsbedürfnissen gerecht wird, die von einer kommerziellen Konstellation abgedeckt werden können. Bei unseren Kunden der US-Regierung eine hohe Messlatte anzulegen, bedeutet, dass PredaSAR auch für kommerzielle Kunden hervorragende Produkte und Dienstleistungen liefern wird", sagte Marc Bell, Executive Chairman und Mitbegründer von PredaSAR. "PredaSAR verfügt über ein namhaftes und respektiertes Führungsteam aus vertrauenswürdigen Fachleuten mit außergewöhnlicher Tiefe und Erfahrung sowohl im öffentlichen Bereich als auch in der Industrie. Mit bahnbrechender kommerzieller Technologie wird die PredaSAR-Konstellation führende, hochentwickelte SAR-Datenprodukte und -dienste liefern."PredaSAR-Satelliten verwenden eine fortschrittliche, proprietäre Radar-Nutzlast zur Erzeugung von 2D-Radarbildern mit synthetischer Apertur, 3D-Rekonstruktionen von Objekten und der Erdoberfläche sowie von kundenspezifischen Datenprodukten. SAR-Satelliten sind in der Lage, zu jeder Tageszeit und unter allen Wetterbedingungen hochauflösende Bilder zu liefern und damit die natürlichen Grenzen herkömmlicher optischer Satelliten zu überwinden. Die PredaSAR-Satelliten verfügen über die neuesten weltraumerprobten, qualitativ hochwertigen Satellitensysteme, die einen skalierbaren und voll funktionsfähigen Betrieb in jeder Umlaufbahn ermöglichen. Durch die Nutzung dieser fortschrittlichen Technologien wird PredaSAR den militärischen und kommerziellen Entscheidungsträgern wichtige Erkenntnisse und Datenprodukte mit der gewünschten erforderlichen Geschwindigkeit liefern."Gerade jetzt ist es spannend, in der kommerziellen Raumfahrtindustrie tätig zu sein. Heute liefern kommerzielle Raumfahrtunternehmen mehr denn je einen beispiellosen Wert für die Regierung der Vereinigten Staaten und ermöglichen es Militär, Geheimdienst und kommerziellen Kunden, die Führungsposition der USA in ihren Betrieben und Märkten aufrechtzuerhalten", kommentierte Roger Teague, CEO von PredaSAR. "PredaSAR freut sich darauf, die Herausforderungen unserer Kunden zu meistern und überzeugende SAR-Produkte und -Dienstleistungen zu liefern."Informationen zu PredaSARDie 2019 in Boca Raton, im US-Bundesstaat Florida gegründete PredaSAR Corporation baut und betreibt die weltweit größte und fortschrittlichste kommerziell betriebene SAR-Satellitenkonstellation (Synthetic Aperture Radar) und bietet End-to-End-Lösungen für staatliche und kommerzielle Kunden. PredaSAR ist die klare Wahl für überzeugende SAR-Lösungen, die von einem vertrauenswürdigen, erfahrenen und einsatzerprobten Führungsteam mit strategischem Zugang zu Kapital und modernster Satellitentechnologie unterstützt werden. Weitere Informationen erhalten Sie unter https://c212.net/c/link/?t=0&l= de&o=2834769-1&h=3561087864&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3 Den%26o%3D2834769-1%26h%3D3823668282%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.predasar.com%2 52F%26a%3Dwww.predasar.com&a=www.predasar.comPressekontakt:Debora Lima, Director of Public RelationsThe Tag Experiencedebora@thetagexperience.com(786) 797-8540Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1192900/PREDASAR_LOGO_final_TO_Corp_ID_47a94f3ba3f2_Logo.jpgWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/145541/4627843OTS: PredaSAROriginal-Content von: PredaSAR, übermittelt durch news aktuell