Heidelberg (ots) - Mit PIMIDES hat die Precisis AG zusammen mitdem Lehrstuhl für Konstruktion von Mikrosystemen derAlbert-Ludwigs-Universität Freiburg und mit der Abteilung fürEpileptologie des Uniklinikums Freiburg ein neues Forschungsprojektzur gezielten Therapie funktionaler Gehirnerkrankungen ins Lebengerufen. Das Konsortium wurde nun vom Bundesministerium für Bildungund Forschung (BMBF) aus über 80 Bewerbern als eine der wenigen,vielversprechenden Projektgruppen im Bereich der "IndividualisiertenMedizintechnik" ausgewählt. Es kann deshalb in den kommenden 3 Jahrenvon einem beachtlichen Fördervolumen profitieren.Wachsende Nachfrage nach EEG-getriggerter BehandlungsmethodeBereits seit 2014 entwickelt die Precisis AG ein einfachanzuwendendes Stimulationsgerät zur gezielten Therapie vonfunktionalen Gehirnerkrankungen. In einer ersten klinischen Studienehmen Patienten teil, die an fokaler Epilepsie leiden. Darüberhinaus wird jedoch zunehmend der Wunsch nach einer einfachanzuwendenden EEG-getriggerten Behandlungsmethode laut, denn bislangmangelt es an wenig invasiven Verfahren, die eine Therapie zeitlichgezielt und individuell auf den Patienten abgestimmt durchführt.PIMIDES - effektiver und weniger belastend für den PatientenIm Forschungsprojekt PIMIDES wird es darum gehen,patienten-individualisierte therapeutische Stimulationen ins Gehirnzu senden, nachdem die entsprechenden EEG-Signale mithilfe eineshochspezifischen Algorithmus ausgewertet wurden. Auf diese Weiselassen sich Fehlstimulationen vermeiden und die Effektivität derTherapie erhöhen. Anatomisch platziert wird das PIMIDES-Gerät ebensounauffällig und elegant wie sein Vorgänger EASEE®, nämlich direktunter der Haut. Ein entscheidender Vorteil für die Patienten liegtdarin, dass die Stimulation durch die Schädeldecke hindurch erfolgt,sodass der Schädelknochen bei der Implantation des Gerätes nichteröffnet werden muss. Hierdurch ist die Prozedur für die Betroffenendeutlich weniger belastend als bei allen herkömmlichen Verfahren."Unser Ursprung liegt in der Neurochirurgie, unser Antrieb ist dieindividualisierte Medizintechnik. Als innovatives Unternehmen habenwir uns zum Ziel gesetzt, die Behandlung von funktionalenGehirnerkrankungen mit intelligenten Systemen immer effektiver zumachen. Dabei ist die Epilepsie nur eine von mehreren denkbarenEinsatzgebieten. Gerade bei schweren psychiatrischen Indikationen undkognitiven Einschränkungen erhoffen wir uns in den nächsten Jahrenzunehmende Behandlungserfolge durch angepassteStimulations-verfahren", beschreibt Vorstand Dr. med. Angela Liedlerden Handlungsauftrag der Precisis AG.BMBF-Förderung bestätigt großes Potenzial von PIMIDESDas innovative Forschungsvorhaben des Konsortiums - bestehend ausder Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, der Uniklinik Freiburg undder Precisis AG - wurde nun auch vom BMBF gewürdigt: Aus über 80Bewerbern wurde es als eines der wenigen, vielversprechenden Projekteim Bereich der individualisierten Medizintechnik ausgewählt und kannin den kommenden drei Jahren mit einem gemeinsamen Fördervolumen vonmehr als 2,2 Millionen Euro seine Forschung weiter ausbauen. Imneuesten Aufruf des BMBF wird diesbezüglich betont, dass derNationale Strategieprozess "Innovationen in der Medizintechnik" dieindividualisierte Medizin als eines jener Zukunftsfelderidentifizierte, von dem ein großes Potenzial zur Verbesserung derGesundheitsversorgung erwartet wird. Die Förderrichtlinie"Individualisierte Medizintechnik" ermöglicht Innovatoren derMedizintechnikbranche hierzu einen eigenständigen Zugang.Über die Precisis AGDie Precisis AG wurde im Jahr 2004 gegründet und ist ein auf dieEntwicklung innovativer Medizingeräte spezialisiertes Unternehmen mitSitz in Heidelberg.Die Precisis AG steht für herausragende Erfolge auf dem Gebietapparativ gesteuerter Therapien für das Gehirn. Wir fühlen uns demFortschritt verpflichtet und entwickeln als innovativerLösungsanbieter im Bereich der Neurochirurgie, Strahlentherapie undStereotaxie individualisierte, hochqualifizierte Medizintechnik fürhöchst präzise Eingriffe am Menschen - damit das Leben für Arzt undPatient leichter wird. Die Soft- und Hardware unseres Hauses findetAnwendung sowohl bei der Behandlung von Morbus Parkinson als auch beider Therapie von Krebs. Die Weiterentwicklung der Gehirnstimulationhat uns zudem neue Möglichkeiten in der Behandlung von Erkrankungenwie Epilepsie, Alzheimer Demenz oder schwerer Depression eröffnet.Ethik und ein verantwortungsvoller Umgang mit den komplexentechnischen Möglichkeiten sind dabei im Selbstverständnis unsererMitarbeiter tief verankert. In Zusammenarbeit mit starken Partnernentstehen auf diese Weise zuverlässige, individualisierte undverträgliche Lösungen für Menschen mit funktionalenGehirnerkrankungen.Weiterführende Informationen zu den Aktivitäten, Fortschritten undMeilensteinen der Precisis AG finden Sie auf der Internetseite:www.precisis.de