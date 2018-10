Precisis AG - EASEE® / Grünes Licht für die erste Implantation im Menschen

Heidelberg (ots) - Das innovative, von der Precisis AG entwickelteGehirnstimulationsgerät EASEE® hat erfolgreich die präklinischeTestphase abgeschlossen. Patienten, die an einer nicht medikamentöstherapierbaren (therapierefraktären), fokalen Epilepsie leiden,erhalten nun erstmalig die Möglichkeit, ihren Krankheitsverlaufmithilfe der Gehirnstimulation günstig zu beeinflussen.Nach Jahren der Vorbereitung ist für die Forscher der Precisis AGein großer Moment gekommen: Nachdem die zuständigen Behörden undKommissionen positiv darüber befunden haben, dass Patienten von dergänzlich neuen Behandlungsform profitieren könnten, soll dasinnovative Gehirnstimulationsgerät EASEE® nun erstmalig beim Menscheneingesetzt und getestet werden. An Europäischen Schwerpunkt-Zentrenwird das neuartige Gerät Patienten mit einer inoperablen,therapierefraktären fokalen Epilepsie im Rahmen einer klinischenPrüfung zur Verfügung stehen.Elektrische Impulse stabilisieren das erkrankte GehirnarealZunächst wird den Betroffenen eine dünne Matte mit fünf kleinenPlättchen-Elektroden oberhalb des epileptischen Ursprungsgebietsunter die Haut implantiert. Es handelt sich dabei um einen einfachen,minimalinvasiven Eingriff, bei dem der Schädelknochen nicht eröffnetwerden muss. Angetrieben durch einen auf dem Brustmuskellokalisierten Impulsgeber sendet EASEE® elektrische Signale an dasGehirn. Ziel der oberflächlichen Gehirnstimulation ist es, dieerkrankten, überaktiven Gehirnareale durch individuell einstellbareelektrische Impulse zu stabilisieren.Kleiner Eingriff mit großem PotenzialMit dem EASEE® Gehirnstimulationsgerät eröffnet sich betroffenenPatienten bei Versagen medikamentöser Behandlungen eine neueMöglichkeit, den Verlauf ihrer Erkrankung günstig zu beeinflussen.Professor Dr. med. Andreas Schulze-Bonhage, Leiter desEpilepsiezentrums am Universitätsklinikum Freiburg, fungiert alsStudienleiter und ist zuversichtlich, dass sich mit EASEE® dietherapeutischen Optionen für Patienten mit inoperabler fokalerEpilepsie sinnvoll erweitern lassen. "Wir sehen immer wiederPatienten, denen mit Medikamenten alleine nicht genügend geholfenwerden kann, die jedoch auch nicht einer Gehirnoperation zugeführtwerden können. Genau für solche Menschen wurde EASEE® entwickelt", soSchulze-Bonhage.EASEE® - Hoffnung auch für Patienten mit kognitivenEinschränkungenNeben der Sicherheit des Systems soll im Laufe der Studie sowohldie Reduktion der Anfallshäufigkeit als auch der Anfallsstärkebeurteilt werden. Alle Beteiligten erhoffen sich darüber hinaus, dassEASEE® auch bei begleitenden kognitiven Einschränkungen unterstützendwirken kann.Über die Precisis AGDie Precisis AG wurde im Jahr 2004 gegründet und ist ein auf dieEntwicklung innovativer Medizingeräte spezialisiertes Unternehmen mitSitz in Heidelberg.Die Precisis AG steht für herausragende Erfolge auf dem Gebietapparativ gesteuerter Therapien für das Gehirn. Wir fühlen uns demFortschritt verpflichtet und entwickeln als innovativerLösungsanbieter im Bereich der Neurochirurgie, Strahlentherapie undStereotaxie individualisierte, hochqualifizierte Medizintechnik fürhöchst präzise Eingriffe am Menschen - damit das Leben für Arzt undPatient leichter wird. Die Soft- und Hardware unseres Hauses findetAnwendung sowohl bei der Behandlung von Morbus Parkinson als auch beider Therapie von Krebs. Die Weiterentwicklung der Gehirnstimulationhat uns zudem neue Möglichkeiten in der Behandlung von Erkrankungenwie Epilepsie, Alzheimer, Demenz oder schwerer Depression eröffnet.Ethik und ein verantwortungsvoller Umgang mit den komplexentechnischen Möglichkeiten sind dabei im Selbstverständnis unsererMitarbeiter tief verankert. In Zusammenarbeit mit starken Partnernentstehen auf diese Weise zuverlässige, individualisierte undverträgliche Lösungen für Menschen mit funktionalenGehirnerkrankungen.Weiterführende Informationen zu den Aktivitäten, Fortschritten undMeilensteinen der Precisis AG finden Sie auf der Internetseite:www.precisis.deKontakt und weitere Informationen:Precisis AGHauptstraße 7369117 Heidelberg+49 6221 6559300info@precisis.dewww.precisis.deJournalistenservice:WEFRA PRGesellschaft für Public RelationsIsabell GrafeTelefon: +4969 69 500 8 57E-Mail: ig@wefra.deOriginal-Content von: PRECISIS Aktiengesellschaft, übermittelt durch news aktuell