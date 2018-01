Precision for Medicine erweitert seine Dienstleistungen in Europa und kündigt die nächste Generation des Biomarker-Datenmanagements und der Plattform für translationale Informatik an

Die Erweiterung um ein Team in Genf ergänzt die Experten in denUSA; das QuartzBio ? Release beschleunigt Biomarker-Datenmanagementund Funktionen für translationale InformatikBethesda, Maryland, und Genf (ots/PRNewswire) - Precision forMedicine, ein Unternehmen der Precision Medicine Group, gab heutebekannt, dass es seine Dienstleistungen in den BereichenBiomarker-Datenmanagement und translationale Informatik in Europaausdehnt. Die Erweiterung um ein Expertenteam mit Sitz in Genf,Schweiz, ergänzt das US-Angebot von Precision, um den Kunden wirklichglobale Dienstleistungen im Bereich der translationalen Forschunganbieten zu können. Mit dem Genfer Team eröffnet Precision eineweitere europäische Betriebsstätte mit der Precision seine aktiveinternationale Expansion fortsetzt.An vorderster Front der Präzisionsmedizin steht dieBiomarker-Forschung, die für die Entwicklung innovativerBehandlungsmethoden von entscheidender Bedeutung ist, einschließlichder Vorhersage relevanter klinischer Ergebnisse für eine Vielzahl vonBehandlungen und Populationen. Doch die Forscher kämpfen unvermindertmit der Organisation und Abfrage dieser hochdichteten und umfassendenDatensätze.Precisions neues Genfer Team besteht aus einer einmaligen unddiversifizierten Gruppe mit erfahrenen Datenwissenschaftlern,Bioinformatikern, Immunoinformatikern und Translationsinformatikern.Diese Informatik- und Datenwissenschaftler ergänzen Precisionsbestehendes Team für translationale Informatik, um konkurrenzlosesBiomarker-Datenmanagement und translationaleInformatikdienstleistungen anzubieten, welche die translationaleForschung für innovative Pharma- und Biotech-Kunden sowohl in Europaals auch in den USA erleichtern. Dr. Jerome Wojcik wurde zum SeniorVice President, Translational Informatics and Biometrics, Europa,ernannt und wird das neue Team in der Schweiz leiten.Das Genfer Büro erweitert strategisch, zusätzlich zu denbestehenden Büros in Berlin, Paris und Edinburgh, die wachsendePräsenz von Precision in Europa und positioniert das Unternehmen alswissenschaftlichen Vorreiter im schnell expandierenden Bereich derPräzisionsmedizin.Precision freut sich ebenfalls, das Release von QuartzBioSMbekannt geben zu können, der nächsten Generation seiner proprietärenTechnologieplattform, die zur Beschleunigung der translationalenForschung entwickelt wurde. Diese jüngste Iteration der erstmals 2014eingeführten Plattform stellt einen bedeutenden Fortschritt in derUnterstützung des Biomarker-Datenmanagements und der translationalenInformatik dar und unterstützt aktiv einen breit gefächertenKundenstamm an biopharmazeutischen Kunden.QuartzBioSM verarbeitet alle Biomarker-Daten mit extremerGeschwindigkeit, einschließlich High-Content undHigh-Throughput-Daten, wie Immunosequenzierung, Durchflusszytometrieund Profilerstellung des Transkriptoms, und ist in der Lage, mehr als10 Millionen Datenpunkte zu harmonisieren. Die interaktive Plattform,die erste ihrer Klasse, ist 21 CFR Part 11- und CDISC-konform, um dieUnterstützung von Zulassungsanträgen zu ermöglichen, und bietetfortschrittliche Visualisierungs- und Berichtsfunktionen, die denKunden letztlich wertvolle Zeit und Mühe ersparen. WeiterführendeInformationen über QuartzBioSM finden Sie unter www.quartz.bioChad Clark, Präsident von Precision for Medicine, kommentierte dieerweiterten Fähigkeiten von Precision in Europa und das Release vonQuartzBioSM: "Wir freuen uns sehr, dass wir unser Angebot im Bereichder translationalen Forschung in Europa mit unserem Büro in Genferweitern können. Die einzigartige Vielfalt und wissenschaftlicheErfahrung des Teams ist für unsere Kunden von unschätzbarem Wert.Unsere weltweiten Teams schaffen zusammen mit unsererTechnologieplattform QuartzBioSM ein ausgesprochen umfassendes,branchenführendes Angebot an Biomarker-Datenmanagement undtranslatorischer Informatik für internationale Pharmainnovatoren, diesich täglich mit der Frage beschäftigen, wie hochkomplexeBiomarker-Informationen am besten harmonisiert und bewertet werdenkönnen."Informationen zu Precision for MedicinePrecision for Medicine unterstützt Lifesciences-Unternehmen beider Verwendung von Biomarkern, die für das genauere und effektivereTargeting von Patienten erforderlich sind. Precision verwendet beider klinischen Forschung neuartige Biomarker-Ansätze, welche dieneuesten Fortschritte in der Wissenschaft und Technologie nutzen.Dabei konzentriert sich das Unternehmen vorwiegend auf Genomik,Immunantwort-Assays, weltweite Probenlogistik, Biomarker-Analysen,begleitende Diagnostika und die Durchführung klinischer Studien.Precision for Medicine ist Teil der Precision Medicine Group undbeschäftigt über 1.000 Mitarbeitende an 22 Standorten in den USA,Kanada und Europa. Weitere Informationen finden Sie unterprecisionformedicine.com (http://www.precisionformedicine.com/).