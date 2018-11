Lohnt sich das wirklich, Precision Tsugami?

Am 02.11.2018 ging die Aktie Precision Tsugami an ihrem Heimatmarkt Hong Kong mit dem Kurs von 7,7 HKD aus dem Handel. Das Unternehmen gehört zum Segment "Industriemaschinen".

Wie Precision Tsugami derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Precision Tsugami-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 9,32 HKD mit dem aktuellen Kurs (7,7 HKD), ergibt sich eine Abweichung von -17,38 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Dieser beträgt aktuell 6,87 HKD, daher liegt der letzte Schlusskurs darüber (+12,08 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Precision Tsugami ergibt, die Aktie erhält eine "Buy"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrials") liegt Precision Tsugami mit einer Rendite von -0,09 Prozent mehr als 4 Prozent darunter. Die "Machinery"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 8,91 Prozent. Auch hier liegt Precision Tsugami mit 9 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

3. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber Precision Tsugami. {POS_NEG_NEU_DAYS_1}. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Precision Tsugami daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält Precision Tsugami von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.