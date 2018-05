"Precision Farming" - Der smarte Landwirt der Zukunft (AUDIO)

Lemgo (ots) -Anmoderationsvorschlag:Fahrerlose Mähdrescher, die mithilfe von GPS schnurrgerade Bahnenziehen. Drohnen, die Sturmschäden auf den Feldern melden undvollautomatisierte Maschinen, die den Landwirten beim gezieltenDüngen ihrer Felder helfen. Hört sich an wie Science-Fiction, istaber dank der voranschreitenden Digitalisierung in der Landwirtschaftschon längst Realität. "Precision Farming" nennt sich das Ganze - undso heißt auch ein neuer, bundesweit einzigartiger Studiengang an derHochschule Ostwestfalen-Lippe. Jessica Martin berichtet.Sprecherin: Die Landwirtschaft wird - genau wie die Industrie -immer mehr durch die Digitalisierung geprägt. Nehmen wirbeispielsweise mal einen Mähdrescher bei der Ernte auf dem Feld.O-Ton 1 (Professor Dr. Jürgen Krahl, 38 Sek.): "Dann haben wirsehr häufig den Fall, dass es dort einige Flächen gibt, in denen vielgeerntet wird und vielleicht ein paar Meter weiter wird etwas wenigergeerntet. Wenn der Mähdrescher diese Daten aufnimmt, dann weiß imJahr darauf der Dünger-Streuer, an welcher Stelle er vielleicht etwasmehr oder auch an welcher Stelle er etwas weniger Düngemitteleinsetzen kann. Und das Gleiche kann man auch für Pestizidebetrachten. Es gibt Bereiche, da muss mehr gespritzt und an anderenSeiten muss weniger gespritzt werden. Und insofern hat dieDigitalisierung der Landwirtschaft auch einen direkten positivenEinfluss auf die Umwelt."Sprecherin: Sagt der Präsident der Hochschule Ostwestfalen-LippeProfessor Dr. Jürgen Krahl und erklärt, warum man nur dort ab demkommenden Wintersemester 'Precision Farming' studieren kann:O-Ton 2 (Professor Dr. Jürgen Krahl, 44 Sek.): "Das Thema'Industrie 4.0' ist etwas, was wir an der HochschuleOstwestfalen-Lippe seit vielen Jahren sehr erfolgreich betreiben. Wirhaben das Thema aus der Industrie dann verlegt in dieLebensmittelherstellung. Da gibt es ein großes bei uns angelegtesProjekt mit dem Thema 'Smart Food Technology'. Und jetzt war es imGrunde genommen folgerichtig, wenn wir die Lebensmittelproduktiondigital abbilden, dass wir auch einen Studiengang im vorgelagertenFeld anbieten, nämlich dann die Digitalisierung in derLandwirtschaft. Und so kann man dann tatsächlich Lebensmittel von derAussaat bis zur Verpackung oder bis zum Kunden hin nicht nurmonitoren, sondern man kann diese dann auch optimieren."Sprecherin: Davon werden am Ende nicht nur die Verbraucherprofitieren, sondern selbstverständlich auch alle, die sich jetzt fürden neuen Studiengang entscheiden.O-Ton 3 (Professor Dr. Jürgen Krahl, 37 Sek): "Der Landwirt vonmorgen muss wettbewerbsfähig sein, und deshalb muss er auch dieKomponenten der Digitalisierung und natürlich auch den Umgang mit denvielen Daten, die erzeugt werden, beherrschen. Die Erfolgsaussichten,wenn man hinterher den Studiengang 'Precision Farming' erfolgreich imBachelor und dann vielleicht sogar noch im Master abgeschlossen habenwird, sind aus meiner Sicht wirklich sehr groß - und es istkomplementär zu dem, was bisher gelehrt wird. Er ersetzt also nichtden klassischen Landwirt, sondern er weitet das Feld auf, so wie wirdas in anderen Bereichen der Industrie auch finden."Abmoderationsvorschlag:Wenn Sie sich für das innovative und zulassungsfreie "PrecisionFarming"-Studium an der Hochschule OWL interessieren: Sie können sichnoch bis zum 15. Juli 2018 zum Wintersemester einschreiben. WeitereInformationen dazu gibt's im Netz unterwww.hs-owl.de/precisionfarming.Pressekontakt:Julia WunderlichLeiterin Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitHochschule Ostwestfalen-LippeUniversity of Applied SciencesLiebigstraße 87 - 32657 LemgoTelefon (05261) 702 2510E-Mail: pressestelle@hs-owl.deOriginal-Content von: Hochschule Ostwestfalen-Lippe, übermittelt durch news aktuell