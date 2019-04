Precision Drilling: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Für die Aktie Precision Drilling stehen per 23.04.2019, 21:45 Uhr 3,93 CAD an der Heimatbörse Toronto zu Buche. Precision Drilling zählt zum Segment "Öl- und Gasbohrungen".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Precision Drilling einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Precision Drilling jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Für die Precision Drilling sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Buy", da 10 Buc, 0 Hold, 1 Sell-Einstufungen vorliegen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Precision Drilling vor. Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Precision Drilling. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 5,5 CAD. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um 42,86 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 3,85 CAD notierte. Dafür gibt es das Rating "Buy". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Buy".

2. Sentiment und Buzz: Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität, also der Anzahl von Wortbeiträgen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Precision Drilling haben wir langfristig in Bezug auf die Diskussionintensität eine mittlere Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Hold" zu. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen. Wir kommen daher für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Hold".

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Precision Drilling erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -7 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen"-Branche sind im Durchschnitt um 4,23 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -11,23 Prozent im Branchenvergleich für Precision Drilling bedeutet. Der "Energie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 4,23 Prozent im letzten Jahr. Precision Drilling lag 11,23 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.