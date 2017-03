Precipart erhält EN 9100:2009 Zertifizierung für Luft- und Raumfahrtindustrie

Lyss, Schweiz (ots/PRNewswire) - Precipart SA, Anbieter vonkundenspezifischen Präzisionslösungen mit Sitz in Lyss (Schweiz),meldet die erfolgreiche Zertifizierung nach EN 9100:2009 (analog denNormen AS 9100C, JISQ 9100:2009) für Luft- und Raumfahrtindustriedurch die Schweizerische Vereinigung für Qualitäts- undManagementsysteme SQS.Die in der Luft- und Raumfahrtindustrie weltweit anerkannte EN9100:2009 Norm bietet den Rahmen für umfassendeQualitätsmanagementsysteme für betroffene Organisationen (BasisISO 9001:2008) für Qualität, Sicherheit, Kundenservice undKostenreduktion in der Wertschöpfung. Damit wird sichergestellt, dassdie entsprechenden Anforderungen bei der Realisierung vonPräzisionskomponenten, Verzahnungs- und Antriebslösungen sowieBaugruppen erfüllt werden."Wir freuen uns über diesen wichtigen Schritt", sagte PeterSchüpbach, Geschäftsführer von Precipart SA. "Wir halten strengsteQualitätsstandards für alle Prozesse ein und sehen den Erhalt dieserZertifizierung als einen weiteren Beweis dafür an, dass Qualität,Konformität und kontinuierliche Verbesserung den Kern unsererFirmenphilosophie ausmachen".Precipart liefert mechanische Komponenten, Baugruppen,Verzahnungs- und Antriebslösungen an weltweit führende Firmen aus denBereichen Luftfahrt, Medizintechnik und Industrie. PrecipartsInfrastruktur und der moderne Maschinenpark werden nach strengenRichtlinien einschließlich EN9100:2009, ISO 9001:2008, ISO13485:2003, ITAR, und C-TPAT auditiert.Über Precipart:Precipart ist ein globales Unternehmen für Engineering, Design undHerstellung von hochpräzisen kundenspezifischen Lösungen. DasUnternehmen verfügt über Niederlassungen in der Schweiz, den USA,Großbritannien und Indien und liefert mechanische Komponenten,Baugruppen, Verzahnungs- und Antriebslösungen an führende Firmen ausden Bereichen Luftfahrt, Medizintechnik und Industrie. Das 1950gegründete Unternehmen optimiert und erweitert laufend seineProzesse, Methoden und Dienstleistungen. Heute zählt Precipart zu denglobal führenden Anbietern für hochwertige Präzisionskomponten,Verzahnungs- und Antriebslösungen.Pressekontakt:Liz Burke, Didit Communications, +1 516-629-3285, +1 917-573-1440,liz.burke@didit.comOriginal-Content von: Precipart, übermittelt durch news aktuell