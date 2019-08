PreZero Dual, Lidl und Kaufland treten geTon bei

Berlin (ots) - Die Initiative geTon (Gelbe Tonne) wächst weiter:Mit PreZero Dual, Lidl und Kaufland, unter dem Dach der SchwarzGruppe dem größten Lebensmittelhändler Europas, wurde ein wichtigerVerbündeter im Kampf für die Kreislaufwirtschaft gewonnen. SeitHerbst 2018 vereint geTon Hersteller von Verpackungen,Markenunternehmen, duale Systeme, die Entsorgungs- undRecyclingwirtschaft und nun auch Handelsunternehmen in derZielsetzung, das Verpackungsrecycling in Deutschland zu optimieren."Vermeidung steht an oberster Stelle, aber wo wir Kunststoff nichtersetzen können, muss er möglichst vollständig in einen echtenKreislauf geführt werden", erklärt Gründungsmitglied Dr. KatharinaMarquardt, Nachhaltigkeitsexpertin bei der Procter&Gamble GruppeDeutschland, Österreich, Schweiz den Ansatz von geTon. "Daranarbeiten alle geTon-Mitglieder. Um eine erfolgreicheKreislaufwirtschaft zu organisieren, brauchen wir aber auch dieVerbraucher. Wenn sie zuhause und unterwegs in die richtigenRecyclingwege sortieren, werden wir die Wertstoffe in denVerpackungen nutzen, Ressourcen schonen und den CO2 -Ausstoßreduzieren."Seit 30 Jahren existiert in Deutschland ein Recyclingsystem, dasviel Kritik auszuhalten hatte - aber weltweit einzigartig ist. AufGrundlage neuer Kontrollverfahren und hoher Recyclingquoten durch dasVerpackungsgesetz arbeitet geTon mit den beteiligten Unternehmen ander Verbesserung des bestehenden Systems und wirbt für eine höhereAkzeptanz der Gelben Tonne/Gelben Säcke. In diesem Sinne startetgeTon zusammen mit PreZero Dual, Lidl und Kaufland im September einebundesweite Aktion, die sich schon beim Einkauf gezielt an dieVerbraucher richtet. Im Rahmen einer Informationstour vor Lidl- undKaufland-Filialen werden Kunden darüber informiert, dass richtigeAbfalltrennung ein Beitrag zum Schutz des Klimas ist."Mit der internationalen Plastikstrategie REset Plastic liefertdie Schwarz Gruppe einen globalen Lösungsansatz zum schonenden Umgangmit Ressourcen und zur Reduzierung von Plastikmüll. Dazu gehört auch,dass wir Bürger aktiv informieren wollen, welchen wichtigen Beitragsie zu mehr Recycling leisten können", erklärt Dietmar Böhm,Geschäftsführer des Entsorgungs- und Recyclingunternehmens derSchwarz Gruppe, PreZero und ergänzt: "Wenn Recycling in Deutschlandfunktionieren soll und wir damit einen wichtigen Beitrag zumUmweltschutz leisten wollen, müssen alle - Produzenten, Händler,Entsorger und Recycler - mithelfen. Und eben auch die Verbraucher."Wie wichtig die "Stellschraube" Informationen ist, zeigt aktuelleine Kampagne der dualen Systeme unter dem Motto "Mülltrennungwirkt". Bei dem regional begrenzten Pilotprojekt in Euskirchen ergabeine Informationsoffensive nach drei Monaten eine deutlicheVerbesserung bei den Sortierergebnissen - weshalb die Kampagne imkommenden Jahr bundesweit ausgerollt werden soll.Über geTonDie Initiative geTon vereint Unternehmen aus allen Bereichen derKreislaufwirtschaft: Hersteller von Verpackungen, Markenunternehmen,Handel, duale Systeme und die Entsorgungs- und Recyclingwirtschaft.Mit kontinuierlicher Aufklärung und aktuellen Informationen zurGelben Tonne/zum Gelben Sack will geTon das Vertrauen derVerbraucherinnen und Verbraucher in das Plastikrecycling stärken unddamit einen Beitrag im Kampf gegen den Klimawandel leisten. Mehr:www.get-on.orgÜber REset PlasticPreZero Dual, Lidl und Kaufland sind Teil von REset Plastic, derPlastikstrategie der Schwarz Gruppe. Der ganzheitliche,internationale Ansatz reicht von der Vermeidung, über Design,Recycling und Beseitigung bis hin zu Innovation und Aufklärung.Dadurch werden Kreisläufe geschlossen und der Einsatz von Plastikreduziert. Mehr unter www.reset-plastic.com.Pressekontakt:Claudia FasseMedia Relations geTonMail: Claudia.Fasse@get-on.orgwww.get-on.orgMob.: +49 172 210 8904Leistikowstr. 614050 BerlinOriginal-Content von: geTon Initiative Gelbe Tonne, übermittelt durch news aktuell