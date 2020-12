PreMarket Prep Stock Of The Day: Wichtig!

In den letzten Wochen, mit der Ankündigung mehrerer Coronavirus-Impfstoffe verschiedener Firmen, stand der “Wiedereröffnungshandel” in voller Blüte.

Auf der anderen Seite sind die Bestände an Impfstoffen, die zu Hause bleiben, stark angegriffen. Die vielleicht symbolträchtigste Aktie der Stay-at-Home-Kategorie ist Zoom Video Communications (NASDAQ :ZM), die PreMarket Prep Stock of the Day.

Zoom feierte sein Debüt im April 2019 und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung