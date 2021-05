Die extrem volatile Preisaktion in Snowflake Inc. (NYSE:SNOW) seit dem Börsengang im September setzte sich in der Donnerstagssitzung nach dem Bericht des Unternehmens zum ersten Quartal fort.

Die peitschenartige Preisaktion macht Snowflake zum PreMarket Prep Stock of the Day.

Snowflake wurde 2012 gegründet und ist ein Unternehmen für Data Lake, Warehousing und Data Sharing, das im Jahr 2020 an die Börse ging. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



