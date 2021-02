PreMarket Prep Stock Of The Day: Oshkosh Corp!

Im Fall des USPS-Auftrags für neue Zustellfahrzeuge könnte es sich ausgezahlt haben, herauszufinden, dass Oshkosh Corp (NYSE:OSK) im Rennen war, was Oshkosh zum PreMarket Prep Stock Of The Day am Mittwoch macht.

Oshkosh ist ein führender Hersteller von Arbeitsbühnen, Spezialfahrzeugen und Militärfahrzeugen. Das Unternehmen bedient verschiedene Endmärkte, in denen es typischerweise Marktanteilsführer in Nordamerika ist, oder, im Falle der JLG-Hubarbeitsbühnen, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung