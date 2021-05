PreMarket Prep Stock Of The Day: Home Depot!

Weitere Suchergebnisse zu "Home Depot":

Wenn ein Unternehmen einen überragenden Ergebnisbericht vorlegt, müssen die Investoren entscheiden, ob der Trend anhalten wird oder ob es sich um eine einmalige Sache handelt. Das ist das Dilemma, mit dem sich die Aktionäre von Home Depot (NYSE:HD) konfrontiert sehen, was es zum PreMarket Prep Stock Of The Day macht.

Was für ein 2020

Nachdem Home Depot das Jahr 2019 bei 218,38 $ ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung