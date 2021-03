PreMarket Prep Stock Of The Day: General Electric!

Weitere Suchergebnisse zu "General Electric":

In den letzten Wochen gab es eine klare Rotation bei Aktien von Growth zu Value. Obwohl General Electric Company (NYSE:GE) nicht mehr das ist, was es einmal in Bezug auf den Wert war, ist es sicherlich kein Wachstumswert. Seine Kursentwicklung in der volatilen Sitzung am Donnerstag macht es zum Benzinga PreMarket Prep Stock of the Day.

