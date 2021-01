PreMarket Prep Stock Of The Day: GameStop!

Es gibt Short-Squeezes und dann gibt es die Mutter aller Short-Squeezes. In diesem Sinne ist Gamestop (NYSE:GME) der PreMarket Prep Stock of the Day.

Was ist ein Short Squeeze?

Der Begriff selbst sagt schon alles. Ein Short Squeeze findet statt, wenn eine Aktie oder ein anderer materieller Vermögenswert eine große Rallye startet. Infolgedessen entschließen sich Investoren, die bärisch auf das Thema eingestellt waren ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung