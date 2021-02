PreMarket Prep Stock Of The Day: Canopy Growth!

Die Finanzmärkte spekulieren immer darüber, welche Aktien oder Sektoren vom Ergebnis einer Präsidentschaftswahl oder einer Wahlstimmabgabe profitieren werden.

Mit der Legalisierung von Marihuana – sowohl für Freizeit- als auch für medizinische Zwecke – in mehreren staatlichen Abstimmungen haben einige Investoren am Montag in Erwartung der Genehmigung der Abstimmungsfragen aggressiv Aktien von Canopy Growth (NYSE:CGC) gekauft.

Während die Legalisierung von Marihuana in allen Bundesstaaten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung