Praxxis, David Chaums neue quantenresistente digitale Währung, entschlüpft dem Stealth-Modus

Die Praxxis-Blockchain von Chaum nutzt vier Jahrzehnte anErfahrung mit digitalen Währungen, Abstimmungssystemen unddezentralen Konsensus-Mechanismen und stellt einen neuen Ansatz zurKonsensfindung vorBerlin (ots/PRNewswire) - David Chaum stellt seine neue digitaleWährung Praxxis (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2553992-1&h=1644252340&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2553992-1%26h%3D2632661421%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.praxxis.io%252F%26a%3DPraxxis&a=Praxxis) vor, die von einer quantenresistentenBlockchain unterstützt wird. Die Blockchain wurde unter ChaumsFührung von dem im Stealth-Mode arbeitenden Team von WBM Corp.entwickelt und bietet einen neuen Ansatz zur Konsensfindung, der aufChaums vier Jahrzehnten an Erfahrung mit digitalen Währungen,Voting-Prozessen und dezentralen Konsensus-Mechanismen basiert.Praxxis nutzt die etablierte Datenschutzplattform Elixxir (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2553992-1&h=3273768143&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2553992-1%26h%3D2712660574%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.elixxir.io%252F%26a%3DElixxir&a=Elixxir)Chaum sagte dazu: "Ich freue mich, bekanntgeben zu dürfen, dasswir aktuell an der dezentralen digitalen Währung Praxxis arbeiten,die Finanztransaktionen mit hoher Geschwindigkeit unterstützt. DieWelt braucht auch die Elixxir-Kommunikationstechnologie, da sie diederzeit einzige bekannte Plattform ist, die Metadaten, derenAufkommen in unserer digitalen Welt unvermeidlich ist, unkenntlichmacht. Zur Unterstützung von Elixxir - die jetzt in der Alpha-Versionohne Konsensus-Mechanismus läuft - ist ein im Vergleich zu denaktuellen Blockchains optimierter Ansatz zur Konsensfindungerforderlich. Dies sind die Gründe dafür, warum ich mich auf dasPraxxis-Projekt konzentriert habe."Das Konsensus-Protokoll von Praxxis überwindet gleichzeitigSkalierbarkeits-, Datenschutz- und Sicherheitsherausforderungen,denen ältere Blockchains ausgesetzt sind, um als "reinesPeer-to-Peer-Bargeld-System" zu fungieren, wie bereits von Satoshi inden ersten Worten seines Whitepapers erwähnt.Dank der guten Blockchain-Performance kann Praxxis Zahlungen inder von globalen Transaktionssystemen erforderlichen Größenordnungund Geschwindigkeit abwickeln. Praxxis verwendet eine denominierteCoin-Struktur, die Zahlungen in einzelne Coins aufteilt, die dann mitanderen Zahlungen kombiniert werden können, sodass die Privatsphärevon Nutzern stets gewährleistet bleibt. Praxxis nutzt zudem einebesondere Kryptographie, deren Verschlüsselungstechnik von deroffiziell empfohlenen abweicht und auch gegen Angriffe aufQuantenebene resistent ist, wodurch die selten diskutierten, aberdurchaus grundlegenden Sicherheitsschwächen der aktuell weitverbreitete kryptografischen Tools umgangen werden."Die Herausforderung besteht darin, eine digitale Währung zuschaffen, die auch wirklich für uns alle funktioniert", betonte COOWilliam Carter von WBM Corp. "Die technischen Anforderungen anGeschwindigkeit sowie jene an Privatsphäre und Sicherheit stehen inder Regel im Widerspruch. Das Praxxis-Design überbrückt dieseUnstimmigkeit, was eine wirklich bahnbrechende Errungenschaft ist undeinen wesentlichen, praktischen Nutzen bringt."Mit Elixxir können Finanztransaktionen, die auf Praxxis-Coinslauten, effizient ausgeführt werden, ohne dass irgendwelche Metadatendurchsickern. Alternativ kann Praxxis Wallet-Transaktionen, dieähnlich wie Schecks arbeiten, anbieten.Die vollständigen technischen Details des Praxxis-Ansatzes werdenin einem in Kürze erscheinenden Whitepaper enthalten sein, das nochin diesem Jahr veröffentlicht wird. xx collective (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2553992-1&h=4233807783&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2553992-1%26h%3D467212892%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fxxcollective.io%252F%26a%3Dxx%2Bcollective&a=xx+collective), David Chaums Community-App, die Anfang dieses Jahresgestartet wurde, ermöglicht es Benutzern, die Praxxis- undElixxir-Netzwerke zu testen und mit ihnen zu interagieren.Informationen zu xx collectiveDie weltweite Community xx collective unterstützt die Projekte vonDavid Chaum. Die App xx collective ist auf iOS und Android verfügbarund unterstützt Praxxis auf dem Weg zu MainNet und Elixxir alsDatenschutzplattform. Zusätzliche Informationen finden Sie aufwww.xxcollective.io.Informationen zu WBM Corp.WBM Corp., geführt von William Carter, ist eines der erstenUnternehmen, das in der Cayman Enterprise City auf den Cayman Islandsansässig ist. Carter ist Informatiker mit einem umfangreichenSystemdesign-Hintergrund, den er sich durch seine Arbeit imBlockchain-Bereich, in der Optik-Forschung und zuvor am JPL inPasadena aneignen konnte. Das WBM-Team besteht aus Kryptographen,Entwicklern, operativen Mitarbeitern und Marketing-Experten. Informationen zu David Chaum
David Chaum ist weithin bekannt für die Erfindung der ersten
digitalen Währung, e-Cash, in den frühen 1980er Jahren, die er später
in den 1990er Jahren in seinem Unternehmen DigiCash einsetzte.
Kürzlich erhielt er außerdem weitreichende Anerkennung für das
Konzept einer ersten dezentralen Blockchain (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2553992-1&h=2718457304&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2553992-1%26h%3D4142030010%26u%3Dhttps%253A%252F%252Farxiv.org%252Fpdf%252F1810.06130.pdf%26a%3Dfirst%2Bdecentralized%2Bblockchain&a=ersten+dezentralen+Blockchain), die erstmals
in seiner Doktorarbeit in Berkeley im Jahr 1982 Erwähnung fand.