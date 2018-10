Hamburg (ots) - Erfolgreicher dank Fallmanagement: Der zweiteiligeWorkshop an der HAW Hamburg zeigt Krankenhausmanagern, wie sieoptimale Patientenversorgung und wirtschaftliche Anforderungen inEinklang bringen.Krankenhäuser müssen Patienten beste Versorgung bieten - undstehen dabei unter hohem ökonomischen Druck. Wie Case Management imKrankenhaus hilft, diesen Spagat erfolgreich zu bewältigen, zeigt dergleichnamige Workshop. Zielgruppen sind Krankenhausmanager,Verwaltungsleiter, Geschäftsführer und Mitarbeiter desSozialdienstes. Im Rahmen von zwei Veranstaltungen (einzeln buchbar)wird den Teilnehmern vermittelt, wie sie in ihrem Haus erfolgreichCase Management einführen oder ihr bestehendes System verbessern.Unter anderem geht es um Prozessoptimierung, Steuerung derVerweildauer, den richtigen Case Mix sowie Einsatz von Kennzahlen undAbrechnung per DRG-System.Für die nötige Praxisnähe sorgt Referent Naseer Khan. Derzertifizierte Case Manager ist Leiter der Stabsstelle "ZentralesPatientenmanagement" am Universitätsklinikum Frankfurt. Innerhalb vonzwei Jahren implementierte er dort das Case Management in insgesamt21 Fachkliniken.Wo, wann und wie viel?HAW Hamburg, ZEPRA - Zentrum für Praxisentwicklung,Alexanderstraße 1, 20099 Hamburg8. und 9. November 2019Teil 1: Prozessorientierte PatientenversorgungTeilnahmegebühr: 480 Euro10. November 2019Teil 2: Ökonomische Aspekte und betriebswirtschaftliche VorteileTeilnahmegebühr: 290 EuroDie ThemenProzessorientierte Patientenversorgung (Teil 1)- Grundlagen: Case Management als übergeordnete Lösung für dieProzessoptimierung im Krankenhaus- Analysen: Ökonomische Optimierung durch fallbegleitende Kodierung -Praxis: Professionelle Verweildauersteuerung- Konzepte: Umsetzung eines übergreifenden Belegungsmanagements -Werkzeuge: Entwicklung und Nutzung moderner IT-Tools- Umsetzungshilfe: Entlassmanagement nach § 39 Abs. 1 SGB VÖkonomische Aspekte und betriebswirtschaftliche Vorteile (Teil 2)- betriebswirtschaftliche Aspekte des DRG-Systems- Steuerung anhand von Kennzahlen wie Case Mix, Case Mix Index, CaseMix pro Tag, mittlere VerweildauerPressekontakt:Kontakt und AnmeldungHochschule für Angewandte Wissenschaften HamburgFakultät Wirtschaft und SozialesZEPRA - Zentrum für PraxisentwicklungHeike Klopsch, Heike.Klopsch@haw-hamburg.deT +49 40 428 75 7071www.haw-hamburg.de/weiterbildungOriginal-Content von: HAW Hamburg, übermittelt durch news aktuell