Praxistipps zu aktiven Fonds und Indexfonds

Die Achterbahnfahrt an der Börse geht weiter. Nach einem starken DAX-Start drehten die Märkte in den frühen Abendstunden wieder deutlich nach unten. In diesen Tagen (zum Glück stets nur kurzfristig) ist die Börse ein Casino und kein Marktplatz mit soliden Unternehmensbeteiligungen.

Aber wie können Sie die Kursschwankungen nutzen? Gestern habe ich Ihnen an dieser Stelle vom 30-jährigen Jubiläum der Indexfonds (ETFs) berichtet. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung