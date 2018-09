Im Praxistest bei Hebammen erfolgreich: Die neue Milchpumpe von NUK überzeugt* (FOTO)

Zeven (ots) -Bei der Versorgung ihres Kindes mit kostbarer Muttermilch hat jedeFrau ihre ganz eigenen Bedürfnisse und Vorstellungen. Deshalb gibt esjetzt von NUK eine Milchpumpe, die sich ganz individuell einstellenlässt und die so flexibel und dabei effizient ist, wie nie zuvor -die neue Nature Sense elektrische Milchpumpe. Im Test hat sie nunauch die überzeugt, die besonders kritisch hinsehen: Hebammen.Gemeinsam mit "ihren" Müttern haben sie die neue Pumpe getestet und94% würden die NUK Nature Sense elektrische Milchpumpeweiterempfehlen.*Bei der Entwicklung von Neuprodukten spielt die Erfahrung vonExperten wie Ärzten und Hebammen für NUK seit jeher eine wichtigeRolle. Deshalb wurden Hebammen gesucht, um gemeinsam mit den vonihnen betreuten Müttern die NUK Nature Sense elektrische Milchpumpeeinem umfangreichen Praxistest zu unterziehen und sie auf Herz undNieren zu prüfen.Im Juli 2018 haben die Hebammen die neue Milchpumpe erhalten undsie dann sechs Wochen lang - selbst oder mit den von ihnen betreutenMüttern getestet. Mit interessanten Ergebnissen: Die Gründe für dieVerwendung einer elektrischen Milchpumpe waren vielfältig - dieTesterinnen erhofften sich etwa eine Steigerung der Milchmenge, mehrFreizeit und Flexibilität. Auch eine Trinkschwäche des Babys wurdeals Begründung genannt. Einig waren sich alle Hebammen in ihrerpositiven Bewertung: 100% beurteilten die Milchpumpe als komfortabelund bestätigten, dass sie einfach zu bedienen ist sowie schmerzfreiesAbpumpen ermöglicht.* Darüber hinaus waren sich alle Teilnehmerinneneinig, dass der Brustschild sehr angenehm auf der Haut ist. Besonderspositiv wurden auch der wieder aufladbare Akku und die einfacheBedienung der Milchpumpe bewertet.*Entwickelt, um das Leben von Müttern zu erleichtern.Die multifunktionale NUK Nature Sense Pumpe kann aber noch mehr:Ihr LCD-Display passt sich den Lichtverhältnissen an und hilft, denAbpumpvorgang zu kontrollieren. Vier Saugrhythmen und vierSaugstärken lassen sich beliebig miteinander kombinieren. Dieindividuelle Lieblingseinstellung kann mit der Memorytastegespeichert werden. Die Pumpe richtet sich nach den Bedürfnissen undWünschen der Mutter - nicht umgekehrt. Auch der Brustschild istergonomisch geformt und superweich, um das Abpumpen so angenehm wiemöglich zu machen. Die Pumpe arbeitet angenehm leise, aberleistungsstark. Ihr Akku lässt sich jederzeit wieder aufladen, auchunterwegs oder im Urlaub, sogar mit einer externen Powerbank. Nochein bisschen mehr Freiheit für Mütter, denen es ein wichtigesAnliegen ist, ihre Babys mit Muttermilch zu versorgen und dabei nichtauf ihre Individualität verzichten.Die wichtigsten Testergebnisse auf einen Blick:- 94 % der teilnehmenden Hebammen würden die NUK Nature Senseelektrische Milchpumpe weiterempfehlen.*- 100 % der teilnehmenden Hebammen bewerten die Milchpumpe alskomfortabel.*- 100 % der teilnehmenden Hebammen bestätigen eine einfacheBedienung.*- 100 % der teilnehmenden Hebammen bestätigen ein schmerzfreiesAbpumpen.*- 100 % der teilnehmenden Hebammen bestätigen, dass derBrustschild angenehm auf der Haut ist.*Weitere Informationen gibt es auf www.nuk.de und www.hebiana.de.Über NUKNUK entwickelt hochwertige Produkte, die den Elternalltagerleichtern und Kinder von Anfang an in ihrer gesunden Entwicklungunterstützen. Seit über 60 Jahren arbeitet NUK unterstützt vonengagierten Experten und Eltern daran, wissenschaftlich fundierteInnovationen zu entwickeln. Dabei liefert die Natur selbst die bestenIdeen. Das Ergebnis erfüllt höchste Qualitätsansprüche und wirdgrößtenteils in Deutschland produziert. Täglich entscheiden sichEltern in mehr als 120 Ländern für NUK Produkte. WeitereInformationen gibt es auf www.nuk.de.Über Newell Brands Newell Brands (NYSE: NWL) ist eininternationales Konsumgüterunternehmen mit einem breiten Portfolio anbekannten Marken wie Paper Mate®, Sharpie®, Dymo®, Parker®, Coleman®,Campingaz®, Marmot®, Oster®, Sunbeam®, FoodSaver®, RubbermaidCommercial Products®, Graco®, Baby Jogger®, NUK®, Calphalon®,Rubbermaid®, Contigo®, First Alert® und Yankee Candle®. NewellBrands macht das Leben für hunderte Millionen Verbraucher überalldort, wo sie leben, arbeiten und spielen, jeden Tag ein Stückeinfacher. Diese Pressemitteilung und weitere Informationen zu NewellBrands finden Sie auf der Website des Unternehmenshttp://www.newellbrands.com.Hinweise für Redakteure:Für weitere Informationen, Bilder oderMusteranfragen, kontaktieren Sie bitte::Cosima de Baey - cosima.debaey@cohnwolfe.com / +49 040-8080161120Original-Content von: NUK, übermittelt durch news aktuell