Praxissoftware - oft teuer und überfrachtet

Hamburg (ots) - Das Ergebnis der diesjährigen Ärzte-Umfrage zumThema Praxissoftware liegt vor - und fällt wenig schmeichelhaft fürdie Hersteller aus: 54 Prozent der über 1.100 teilnehmenden Ärzteklagten über zu hohe laufende Kosten ihrer Systeme. Auch äußertenviele niedergelassene Mediziner die Kritik, dass ihr Programm nichtgenau genug auf die Anfordernisse der Praxis zugeschnitten sei.Durchgeführt wurde die Befragung vom Ärztenachrichtendienst (änd)in Hamburg. Laut Auswertung betonten 64 Prozent der Ärzte, dass ihrPraxisprogramm mit unzähligen Funktionen überladen sei, die sie imAlltag kaum nutzten. 20 Prozent beschwerten sich dagegen überfehlende Funktionen - nur 16 Prozent berichteten von optimalenBedingungen. Insgesamt würden nur 44 Prozent der Umfrageteilnehmerihr Programm bedenkenlos einem anderen Kollegen ans Herz legen.Wie schon bei der Vorjahresumfrage sieht das Bild beim Servicedagegen besser aus: Beim telefonischen sowie beim Vor-Ort-Servicescheinen die Anbieter hauptsächlich gute Arbeit zu leisten. DerOnline-Service erhält im Schnitt geringfügig schlechtere Noten - dochauch hier überwiegen die positiven Stimmen.Neu bei der aktuellen Umfrage waren die Fragen zum Anschluss andie Telematik-Infrastruktur (TI). Dem Ergebnis zufolge sind bereits25 Prozent der Umfrageteilnehmer an die TI angeschlossen. Davonberichteten 29 Prozent von großen Problemen, die es bei derInstallation gegeben habe und deren Lösung die Praxis viel Zeitgekostet habe. 44 Prozent berichteten von kleineren Problemen.Lediglich 27 Prozent der Ärzte gaben an, dass der Anschluss derPraxis an die TI völlig reibungslos abgelaufen sei.Auf die Frage nach der Zufriedenheit mit dem Service derPraxissoftware-Anbieter während des TI-Anschlusses gab es insgesamtgerade noch ein positives Fazit: 56 Prozent der angeschlossenen Ärztebewerten die Leistung der IT-Firmen als gut oder sehr gut, weitere 21Prozent als mittelprächtig.Die Online-Umfrage lief vom 9. bis 16. Oktober 2018. Esbeteiligten sich 1.134 änd-Mitglieder (überprüfte niedergelasseneHaus- und Fachärzte aus dem gesamten Bundesgebiet).Pressekontakt:änd Ärztenachrichtendienst Verlags-AGKattjahren 422359 Hamburg040/6091540j.scholz@aend.deOriginal-Content von: Ärztenachrichtendienst Verlags-AG (änd), übermittelt durch news aktuell