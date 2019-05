Praxisbezogenes MBA Programm für Projekt- und Prozessmanagement

Salzburg (ots) - SMBS- University of Salzburg Business School startet zum 17 Malden Int. Exec. MBA Projekt- und ProzessmanagementKommenden Herbst startet die SMBS - University of Salzburg Business School zum17. Mal das berufsbegleitend konzipierte MBA-Programm für den Bereich Projekt-und Prozessmanagement, das mit dem Abschlusszeugnis der Universität Salzburgabschließt. Der "Executive MBA Projekt- und Prozessmanagement" ist in seiner Arteinzigartig und mit Sicherheit eines der hochwertigsten Ausbildungsprogramme imBereich Projekt- und Prozessmanagement. Das Studium verbindet einehochqualifizierte betriebswirtschaftliche Basisausbildung mit General Managementund Leadership Know-how und setzt darüber hinaus den Fokus auf den BereichProjekt- und Prozessmanagement.Zielsetzung des MBA ist die Vermittlung wissenschaftlich fundierter ManagementInhalte mit besonderem Augenmerk auf einen hohen Praxisbezug. Der MBA widmetsich insbesondere der zentralen Herausforderung von Leadership, Finanzen,Controlling und Recht unter dem Gesichtspunkt strategisch unternehmerischenDenkens."Dieser Universitätslehrgang vermittelt Praxis orientiertes Know-how aufwissenschaftlicher Basis, um die herausfordernden Aufgaben in Unternehmenhinsichtlich der Abwicklung von Projekten und der damit einhergehendenOptimierung von Unternehmensprozessen erfolgreich zu bewältigen", so Univ.-Prof. Walter Scherrer, Lehrgansleiter und Dozent der Universität Salzburg.Schwerpunktmäßig werden folgende Inhalte vermittelt: BetriebswirtschaftlicheAufgabengebiete, strategisches und operatives Management von Prozessen und dasSteuern der damit verbundenen Unternehmensveränderungen, Marketing vonProjekten, Umgang mit Projektkrisen und Change Prozessen, AgilesProjektmanagement.Benchmarking-Prozesse ermöglichen innovative Lösungen für GeschäftsverläufeUnternehmensstrukturen sind über die Jahre kontinuierlich gewachsen. ZurGründerzeit gab es kein spezifisches Prozessmanagement, Abläufe wurdendementsprechend nach Erfahrungswerten und Abteilungsinternen Richtliniengehandhabt.In jedem Unternehmen existieren Schattenprozesse", so Prof. Dr. Thomas FriedliProfessor für Produktionsmanagement an der renommierten Universität St. Gallen."Diese sind langfristig höchst ineffizient und machen es unabdingbar,professionelles Prozessmanagement einzuführen und Standardprozesse zu gestaltenund optimieren."Welche Herangehensweise hier grundsätzlich zu verfolgen ist, haben dieStudierenden des MBAs "Projekt- und Prozessmanagement" bereits in ihrem letztenModul in St. Gallen intensiv diskutiert. Das Modul "Komplexe Projekte undProzesse" verfeinert dieses Wissen um einen weiteren Schritt. "Nur wer weiß,was am Markt funktioniert und wie Best Practices aussehen, kann durch eineentsprechend Optimierung der Prozesse einen wichtigen Wettbewerbsvorteil amMarkt erlangen", so Prof. Dr. Thomas Friedli.Neben dem Prozessmanagement in Zeiten der Digitalisierung ist somit dasBenchmarking von Prozessen ein Hauptthema, welches er in diesem Modul lehrt.Beim Benchmarking von Prozessen werden die angewandten Geschäftsprozessezwischen Unternehmen verglichen. Existierende Lösungen aus allen Branchen könnenbei dieser Methode untersucht und die Möglichkeiten einer Anpassung auf dieeigenen Prozesse geprüft werden. Eine Herausforderung des Prozess-Benchmarkingliegt dabei in der Überprüfung der Ähnlichkeit von Prozessen und derAusarbeitung von Voraussetzungen, um diese komparabel zu machen. Durch denVergleich der eigenen Prozesse mit denen der Benchmarking-Partner könneninnovative Lösungen zur Gestaltung von Geschäftsprozessen gefunden werden. Basisdafür ist, dass die zu untersuchenden Prozesse präzise definiert, geeignetstrukturiert und anhand relevanter Metriken quantifiziert werden. Diese Metrikenbilden dann die Grundlage für den Vergleich. Abschließend findet ein Transfervon Fremdwissen in das eigene Systemwissen statt.Weitere Informationen zum MBA finden Sie unterhttps://www.smbs.at/studium/mba/projekt-prozessmanagement/Anmeldung und Informationen: Mag. Stephanie Lichtenberge. stephanie.lichtenberg@smbs.atKontakt:Mag. Dr. Margit SkiasLeitung Marketing & PRSMBS- University of Salzburg Business Schoolmargit.skias@smbs.atwww.smbs.atOriginal-Content von: SMBS - University of Salzburg Business School, übermittelt durch news aktuell