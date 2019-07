Praxis wird BOSS. Gaming mit Cashier Payment-Software zur Ausweitung des Produktangebots ausrüsten

Limassol, Zypern (ots/PRNewswire) - Der SmartCashier-Softwareriese Praxis (https://www.praxiscashier.com/)kündigte heute eine neue Kooperation mit BOSS. Gaming Solutions an,einem weltweit führenden Softwareentwickler und Anbieter vonhochwertigen Online- und traditionellen Gaming-Lösungen. Die BOSS.Plattform ist eine Komplettlösung, mit der sich Online-Casinosunkompliziert von Grund auf einrichten und problemlos verwaltenlassen. Top-Spieleanbieter und Zahlungssysteme sind in der Plattformbereits vorintegriert, genau wie Sportwetten, ein Affiliate-Systemund weitere spannende und essenzielle Tools und Funktionen für dasiGaming-Geschäft. BOSS. wird die Praxis Cashier Software in seinAngebot integrieren, um die Kundenerfahrung beim Bezahlvorgang fürOnline-Spiele zu verbessern und allen Beteiligten eine schnellere,nahtlosere und sicherere Zahlungslösung zu ermöglichen.Geschützte und betrugssichere Zahlungsabwicklung für BOSS. Partnerund KundenFoto -https://mma.prnewswire.com/media/947126/Praxis_Cashier_System.jpgPraxis, ein Managementsystem für die Abwicklung von Zahlungen,wird BOSS. mit den Praxis-Produkten Praxis Cashier und Praxis Bridgedie sicherste und funktionsreichste Lösung im Zahlungsbereichermöglichen. Smart Routing für alle Kreditkartentransaktionengewährleistet, dass spezifische BINs an die am besten geeignetenVerarbeitungsstellen weitergeleitet werden, gleichzeitig verringertPraxis mit seinen AML-Tools zur Bekämpfung der Geldwäsche, Settingszur Betrugsbekämpfung und Risk-Tools das Betrugsrisiko und dasGefährdungspotenzial bei der Interaktion mit verschiedenenVerarbeitungsstellen ganz erheblich.Zugriff auf PSPs weltweitFoto -https://mma.prnewswire.com/media/947127/Praxis_Cashier_System.jpgPraxis Cashier (https://www.praxiscashier.com/apply-for-praxis/)kann den Zugriff auf über 300 Integrationen mit PSPs auf der ganzenWelt ermöglichen, darunter einige, die neu in der Gaming-Industrieund einzigartig positioniert sind, um dem Betreiber der Gaming-Lösungeinen Mehrwert zu bieten. Mit nur einer Integration bietet Praxisautomatischen Zugriff auf alle seiner bestehenden PSPs undFunktionen, was schnellere Vorlaufzeiten im Markt und mehrEinzahlungen bringt."BOSS. ist hocherfreut, diese neue Zusammenarbeit mit Praxisbekanntgeben zu können. Wir sind sehr zufrieden, dass wir unserenKunden diese essenzielle iGaming-Zahlungslösung bereitstellen können,die funktionsreich und sicher ist", erklärt Jeff Letlat, CEO vonBOSS. Gaming."Unsere gemeinsame Zielsetzung mit BOSS. Gaming ist ganz einfach.Wir werden gemeinsam daran arbeiten, mit mehr Verarbeitungslösungendas Einzahlungsvolumen zu steigern und gleichzeitig die Entwicklungs-und Wartungskosten zu senken. Wir gehen davon aus, dass sich dankgegenseitiger vertrauensvoller Zusammenarbeit bereits wenige Monatenach Live-Gehen der ersten Marke mit Praxis erste Ergebnisseeinstellen werden, und sind sehr gespannt auf die Zukunft deriGaming-Welt", ergänzt Amit Klatchko, Mitgründer und Director vonPraxis.Die Zusammenarbeit zwischen BOSS. und Praxis wird Einzahlungen imOnline-Gaming-Bereich innerhalb von 3 bis 4 Monaten um geschätzt mehrals 15% erhöhen.Kurz zusammengefasst können die BOSS. Kunden mit Praxis Cashiervon mehr als 100 Funktionen und Optionen profitieren, wie z.B.eindeutige Limits, Risikoindikatoren, Auszahlungsregeln, geografischeAPM-Regeln, Graphics und Content-Features, und vieles mehr. Möglichwird dies, weil das Cashier-Angebot jedem Händler eine eigenemodulare und anpassbare Zahlungsseite und ein bedienerfreundlichesBackoffice anbietet.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/729707/Praxis_Logo.jpgInformationen zu Praxis CashierPraxis Cashier ist ein Technologie-Anbieter, der die ultimativeintelligente Kassensoftware mit Blick auf insbesondere Fintech unddie Bereich Online Gaming, Reise und E-Commerce entwickelt hat. DieSoftware von Praxis Cashier ist speziell für die Bewältigungrisikoreicher Verarbeitungen konzipiert, erhöht die Freigaberatengeschäftlicher Transaktionen um mehr als 15% und gewährleistet eingutes Verhältnis zwischen Kunden und Unternehmen. Mit Mitarbeitern inSan Jose (Costa Rica), Barcelona, Limassol und Kharkiv bietet Praxiseine ununterbrochene Technologie- und Supportabdeckung rund um denGlobus.Weitere Informationen finden Sie unter www.praxiscashier.comInformationen zu BOSS. Gaming SolutionsBOSS. ist ein unabhängiger Softwareentwickler und Anbieter vonOnline- und traditionellen Gaming-Lösungen. BOSS. entwickeltSpieleplattformen, Sportwetten und Wettangebote, sowie Software fürtraditionelle landgestützte Casinos, Affiliate-Systeme,Zahlungslösungen, Online-Casino-Slots und eine White Label-Lösung.BOSS. Gaming Solutions auf der kommenden iGB 2019 vom 16. bis 19.Juli 2019 vertreten sein. Besuchen Sie uns an Messestand R20 odervereinbaren Sie ein Treffen (https://bossgs.com/meet-us.html) mit demBOSS Team.Pressekontakt:Tal Kazula+357-25312086Original-Content von: Praxis Cashier System LTD, übermittelt durch news aktuell