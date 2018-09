Praxis statt Theorie - Politikerin im Pflegepraktikum / MdB Monika Lazar erlebt Pflegepraxis im Leipziger Altenpflegeheim Geborgenheit

Leipzig (ots) - Jedes Jahr bieten der Bundesverband privaterAnbieter sozialer Dienste e.V. (bpa) und der Bundesverband derDienstleistungswirtschaft (BDWi) interessierten Politikern ein"Praktikum" in Pflegeeinrichtungen an. Im Rahmen dieser Initiativebesuchte die Bundestagsabgeordnete Monika Lazar (BÜNDNIS 90/DIEGRÜNEN) am 30.08.2018 das Altenpflegeheim Geborgenheit in Leipzig.Die familiär geprägte Pflegeeinrichtung gibt es seit 2003 undumfasst 27 Einzel- und 10 Doppelzimmer. Als prominente Praktikantinerhielt Monika Lazar zunächst einen Einblick in die Organisation derArbeitsabläufe, begleitete die Pflegekräfte bei ihrem Dienst undkonnte beim Frühstück sowie den Sportangeboten mit dabei sein. "Ichbin immer wieder froh, dass es diese Praktikumsmöglichkeit gibt. Soerhalte ich einen tieferen Einblick in die Branche und gerade bei derPflege ist das momentan besonders wichtig", so Lazar. "Das Angebotnutze ich gern, um in unterschiedlichen Einrichtungen ein Update derLage zu bekommen. Die Mitarbeiter haben mir heute sogar einen"Wunschzettel" an die Politik mitgegeben. Ganz oben steht, mehr Zeitfür die Bewohner und die Azubis zu haben."Die Einrichtungsleiterin, Ina Jüschke, freute sich über denpolitischen Besuch und nutzte die Gelegenheit, die dringendstenAnliegen direkt an die Bundespolitik zu adressieren. "Besonders vierThemen sind für uns momentan wichtig, das zeige auch derMitarbeiter-Wunschzettel: Wir brauchen eine angemesseneRefinanzierung zur Zahlung höherer Gehälter, mehr öffentlicheAnerkennung für die schwere Arbeit in der Pflege, mehr Zeit für dieAuszubildenden und etwas mehr Ruhe und Kontinuität in derGesetzgebung, um nicht permanent Neuregelungen umsetzen zu müssen,"so Jüschke. Lazar versprach, die im Rahmen des Praktikums gewonnenenEindrücke an die Fachpolitikerinnen ihrer Fraktion weiterzugeben.Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa)bildet mit mehr als 10.000 aktiven Mitgliedseinrichtungen (davon über650 in Sachsen) die größte Interessenvertretung privater Anbietersozialer Dienstleistungen in Deutschland. Einrichtungen derambulanten und (teil-)stationären Pflege, der Behindertenhilfe undder Kinder- und Jugendhilfe in privater Trägerschaft sind im bpaorganisiert. Die Mitglieder des bpa tragen die Verantwortung für rund305.000 Arbeits- und circa 23.000 Ausbildungsplätze(www.youngpropflege.de, www.facebook.com/Youngpropflege). Dasinvestierte Kapital liegt bei etwa 24,2 Milliarden Euro.Pressekontakt:Für Rückfragen: Jacqueline Kallé, Leiterin derbpa-Landesgeschäftsstelle, Tel.: 0341/52 90 44 60, Mobil: 0162/134 1356, www.bpa.deOriginal-Content von: bpa - Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V., übermittelt durch news aktuell