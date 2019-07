Praxis gibt aufregende neue Partnerschaft mit iOvation, einem Innovator für gerätebasierte Betrugserkennung, bekannt

Limassol, Zypern (ots/PRNewswire) - Praxis(https://www.praxiscashier.com/), der Software-Riese für intelligenteKassensoftware, gab heute seine Partnerschaft mit iOvation(https://www.iovation.com/) bekannt, einem TransUnion-Unternehmen,das sich auf gerätebasierte Betrugserkennungslösungen spezialisiert.Die weltbekannte Device Intelligence-Technologie von iOvation bietetPraxis-Händlern fortschrittliche Betrugserkennungs- und-vorbeugungsdienstleistungen in Echtzeit, die sicherstellen, dassalle Zahlungsabwicklungen über die Praxis-Kassensoftware optimalgesichert sind.Praxis, ein Zahlungsmanagementsystem-Unternehmen, das zuvor mitiOvation zusammengearbeitet hat, um Händlern die Möglichkeit zugeben, Kreditkartenrückbuchungen und Affiliate-Betrug zu bekämpfen,ist stets auf der Suche nach besten innovativen und nahtlosenAbwicklungs-, Beratungs- und maßgeschneiderten Design-Services fürHändlerunternehmen. Heute geht diese Zusammenarbeit noch einenSchritt weiter, indem sie die Leistungsstärke der Geräteintelligenznutzt, um Praxis selbst und seine Eigentümer (Händler) bestmöglichvor Betrug und anderem finanziellem Missbrauch in Echtzeit zuschützen.Die intelligente Kassensoftware von Praxis ist darauf ausgelegt,risikoreiche Zahlungsabwicklungsschwierigkeiten zu überwinden. Diesehochmodulare und dynamische Software ist in die Website desjeweiligen Händlers integrierbar und fungiert als universelles"Plug-and-Play" mit über 140 Zahlungslösungen. Händler können denPSP-Prozess auswählen, der den Anforderungen ihrer Unternehmen undihrer Kunden entspricht, mehrere Websites in verschiedenen Währungenverwalten und somit eine globale Reichweite und höhere Einnahmen voneinem einzigen, virtuellen Terminal aus erzielen. Dank dieserPartnerschaft kann die Technologie von iOvation die Sicherheit jederInteraktion und Transaktion, die über den Kassenterminal von Praxisabgewickelt wird, erheblich verbessern, von der detailliertenDatenanalyse, wo sich das Gerät befindet, über das Benutzerverhaltenbis hin zu früheren Betrugsfällen im Zusammenhang mit dem jeweiligenGerät, und noch viel mehr. Praxis-Händler können jetzt die Funktionenund Dienstleistungen von iOvation vollständig nutzen, wiebeispielsweise Fingerabdruckerkennung, automatische Geräteblockierungsowie Zugriff auf Kreditkarten-, IP- und andere Benutzerdaten, die ineiner der weltweit größten Betrugsdatenbanken gespeichert sind."Wir sind stolz darauf, Praxis-Händlern die beste Lösung zurBekämpfung von Affiliate- und Kundenbetrug zu einem sowettbewerbsfähigen Preis anbieten zu können", so Amit Klatchko,Gründer und Geschäftsführer von Praxis Cashier. "Praxis-Händlerwerden in der Lage sein, ihren Ruf zu schützen und ihre Beziehungennoch besser zu pflegen."Die Partnerschaft mit iOvation unterstützt die Mission von Praxis,seinen Händlern die neuesten und effektivsten Tools für sichereGeschäftspraktiken, optimale Rentabilität und Wachstum anzubieten.Dank der Partnerschaft mit iOvation kann Praxis seinen Händlern nungenau das in Echtzeit bereitstellen.INFORMATIONEN ZU PRAXISPraxis Cashier (https://www.praxiscashier.com/) ist einTechnologieanbieter, der die ultimative intelligente Kassensoftwarefür Unternehmen aus den Bereichen Finanztechnologie, Online-Gaming,Reisen und eCommerce entwickelt hat. Die Kassensoftware von Praxiswurde konzipiert, um risikoreiche Verarbeitungsschwierigkeiten zuüberwinden, Unternehmen bei Zahlungsabwicklungen Sicherheit zu gebenund die Zustimmungsrate für Transaktionen um mehr als 15% zusteigern. Praxis stellt Tech Support weltweit über seine Mitarbeiterin San Jose, Barcelona, Limassol und Kharkov bereit. WeitereInformationen finden Sie auf www.praxiscashier.com.INFORMATIONEN ZU IOVATIONiOvation, ein TransUnion-Unternehmen, wurde mit einer einfachenLeitidee gegründet: das Internet zu einem sicheren Ort fürgeschäftliche Aktivitäten zu machen. Seit 2004 setzt sich dasUnternehmen für dieses Ziel ein, indem es Marken dabei unterstützt,ihre Kunden in dieser komplexen digitalen Welt zu schützen. iOvationverfügt über die weltweit größte und präziseste Datenbank mitReputationserkenntnissen und kryptografisch gesichertenMulti-Faktor-Authentifizierungsmethoden, um täglich Millionen vondigitalen Transaktionen zu sichern. Erfahren Sie mehr aufhttps://www.iovation.com.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/729707/Praxis_Logo.jpgPressekontakt:Tal KazulaTel: +357-25312086Original-Content von: Praxis Cashier System LTD, übermittelt durch news aktuell