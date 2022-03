Praxis-Workshop mit Tipps von Profis: So wird der Traum vom Eigenheim zur Realität

Nürnberg (ots) -- Kostenfreies immowelt Webinar "Finanzierung und Bau des eigenen Hauses: So wird aus dem Traum Realität" lieferte wertvolle Tipps- Renommierte Experten der Kern-Haus AG und der Interhyp AG klärten Fragen rund um das erste eigene Haus- Interaktives Live-Seminar fand am 3. März 2022 mit großem Erfolg stattAuf dem Weg ins Eigenheim lauern viele Fallstricke und Unsicherheiten: Finanzierung, Steuern, Grundstück oder Baukosten. immowelt hilft dabei, alle Fragen und Unklarheiten auf dem Weg in die eigenen vier Wände abzubauen: Das Webinar "Finanzierung und Bau des eigenen Hauses: So wird aus dem Traum Realität" gab Häuslebauern wertvolle Praxis-Tipps, damit der Traum vom Haus stressfrei wird. Der kostenfreie Online-Workshop fand am 3. März mit großem Erfolg statt."Der Kauf oder Bau eines eigenen Hauses ist eine Entscheidung, die die meisten Menschen nur einmal im Leben treffen. Daher gibt es verständlicherweise viele Unsicherheiten und Ängste", sagt Frank Bohnert, Vice President Business Development & Media Sales bei immowelt. "Wir stehen jungen Familien bei, die sich den Traum vom Eigenheim erfüllen wollen: In unserem Online-Seminar haben Fachleute leicht verständlich und Schritt für Schritt erklärt, wie der Hausbau ohne Komplikationen klappt."Experten für Hausbau und ImmobilienfinanzierungFachkundige Referenten mit langjähriger Erfahrung auf dem Gebiet der Immobilienfinanzierung sowie dem Hausbau stellten während des rund einstündigen Webinars ihr Know-how zur Verfügung:- Fabio Faust ist Senior Finanzierungsberater bei der Interhyp AG, Deutschlands größtem Vermittler privater Baufinanzierungen. Er beschäftigt sich seit über 13 Jahren mit Baufinanzierungen.- Frank Krämer ist Vorstand der Kern-Haus AG, einem deutschen Massivhausanbieter mit Standorten in 23 Städten. Er ist bereits seit 1995 für Kern-Haus tätig und Experte für Hausbau.In dem interaktiven Webinar hatten alle Teilnehmer über eine Chat-Funktion die Gelegenheit, Fragen an die Referenten zu stellen und so direkt Antworten zu erhalten. Von dieser Möglichkeit wurde vonseiten der Teilnehmer rege Gebrauch gemacht. Auf diesem Wege konnten sowohl allgemeine als auch spezielle Fragen rund um die Themen Immobilienfinanzierung und Hausbau beantwortet werden.Pressekontakt:immowelt GmbHNordostpark 3-590411 NürnbergBarbara Schmid+49 (0)911/520 25-808presse@immowelt.dewww.twitter.com/immoweltwww.facebook.com/immoweltOriginal-Content von: immowelt, übermittelt durch news aktuell