Praxis Cashier startet nahtlosen Zugriff auf das breite Portfolio an alternativen Zahlungsmethoden von SafeCharge

Limassol, Zypern (ots/PRNewswire) -Praxis Cashier System Ltd. (http://www.praxiscashier.com/), einführender Anbieter von intelligenter Kassen- und Zahlungssoftware fürdie Fintech-Branche, gab heute bekannt, dass das Unternehmen einetechnologiebasierte Arbeitsbeziehung mit SafeCharge InternationalGroup Ltd. eingegangen ist.(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/729707/Praxis_Logo.jpg )"Dies war eine beiderseitige Entscheidung mit den hauptsächlichenZielen, eine hoch individualisierbare Software für Händler und einverbessertes Erlebnis für Kunden zu liefern", sagte Amit Klatchko,Gründer und Director von Praxis Cashier."Eine nahtlose Integration der gesamten Suite von alternativenZahlungsmethoden und E-Wallets, die SafeCharge seinen Kundenanbietet, ist jetzt Realität", fügte Klatchko hinzu.SafeCharge-Kunden, die die Praxis-Cashier-Software zur Verwaltungvon Zahlungen verwenden, können jetzt auf Knopfdruck sofort jedegewünschte alternative Zahlungsmethode einschalten, die vonSafeCharge angeboten wird. Darüber hinaus kann der Händler Limits undgeografische Regeln für jede aktivierte Zahlungsmethode festlegen."Für Unternehmen, die auf die Durchdringung neuer Märkte abzielenund die eine schnelle und zuverlässige Aktivierung lokalerZahlungsalternativen brauchen, ist SafeCharge eine hervorragendeOption", sagte Klatchko und merkte an, dass es auch die Adresse fürHändler sei, die Ausschau nach wettbewerbsfähigen Preisen hielten.Die technische Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen istein hervorragendes Beispiel dafür, wie die Aktivitäten zweier nichtverbundener Fintech-Parteien sich gegenseitig ergänzen können."Wir bei Praxis Cashier gehen davon aus, dass die Zusammenarbeitvon SafeCharge und Praxis Cashier anderen Unternehmen als Beispieldafür dienen wird, an uns heranzutreten, um zu erfahren, wie sie vonunserer ständigen Innovation profitieren können", sagte Klatchko.Über Praxis CashierPraxis Cashier (https://www.praxiscashier.com/) ist einTechnologieanbieter, der die ultimative Kassensoftware entwickelthat, insbesondere für Unternehmen im Bereich Fintech, Online-Gaming,Reisen und E-Commerce. Die Software von Praxis Cashier soll dazudienen, hochriskante Verarbeitungsschwierigkeiten zu überwinden, inUnternehmen Arbeitsfrieden zu bringen und die Erfolgsquoten fürTransaktionen bei verschiedenen Websites um mehr als 15 % zu erhöhen.Mit Mitarbeitern an den Standorten San Jose, Barcelona, Limassol undKharkov ist rund um die Uhr für technische und sonstige Unterstützunggesorgt.Pressekontakt:Tal Kazula+357-25312086Original-Content von: Praxis Cashier System LTD, übermittelt durch news aktuell