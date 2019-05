Praxis Cashier auf der iFX EXPO

Limassol Zypern (ots/PRNewswire) - Praxis Cashier(https://www.praxiscashier.com/), ein auf Zypern ansässiger führenderAnbieter von Software und Lösungen für Online-Bezahlungen gab heutebekannt, dass das Unternehmen zum dritten Mal in Folge an der iFXEXPO teilnimmt, die vom 21.-23. Mai in Limassol stattfindet.Das Unternehmen hat sich als Modernisierer neuerVerarbeitungslösungen etabliert und bietet mit seiner neuesten Lösunglukrative Möglichkeiten für in Asien und Lateinamerika operierendeInternetgeschäfte an.Das äußerst erfahrene Führungsteam von Praxis Cashier kann,unterstützt von erstklassigen Mitarbeitern, die schnellste Umsetzungvon Kassensoftware-Launchs für neue und bestehende Marken vorweisen.Hierzu zählen auch die Integrationszeiten für neueZahlungsservice-Anbieter."Wir können mit Recht behaupten, dass wir mit mehrerenPSP-Integrationen pro Woche der schnellste Integrator in derFX-Branche sind", erklärt Amit Katchko, Gründer und Director vonPraxis Cashier. "Zusätzlich haben wir einen umfangreichen Kundenstammgewonnen, zu dem viele führende Marken zählen."Die Zielgruppen von Praxis Asia, das auf der iFX EXPO Asia inHongkong vorgestellt wurde, sind FinTech- und Gaming-Unternehmen mitKunden in China, Indonesien, Malaysia, Thailand und Vietnam. DieserService umfasst auch "Praxis Bridge", für verbesserteAnpassungsmöglichkeiten und Routing von Einzahlungslimits und-methoden in Bezug auf Land, Währung, Affiliate-Programme und so gutwie alle anderen Parameter.Die von Praxis Cashier bereitgestellte Software bietet wichtigeFunktionen zur Verbesserung des Umsatzes, darunter eineEinzelintegration, die Zugriff auf mehr als 200 Zahlungslösungenbietet, ein modulares anpassbares Back-Office und das automatischeRouting zum Serviceanbieter mit der besten Leistung.Die von Praxis Cashier angebotenen Dienste umfassen nurIntegration und Datentransfer und enthalten keine Bearbeitung vonTransaktionen. Das Unternehmen ist PCI Level 1-konformPraxis Cashier ist auf der iFX EXPO an Stand Nr. 119 anzutreffenund es werden Mitarbeiter für Gespräche mit potenziellen Kunden zurVerfügung stehen.Logo: https://mma.prnewswire.com/media/729707/Praxis_Logo.jpgPressekontakt:Tal Kazula +357-25312086Original-Content von: Praxis Cashier, übermittelt durch news aktuell