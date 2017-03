Praxis+Award und DISQ: Strategische Partnerschaft / Qualitätsoffensive zur Steigerung der Servicequalität in Arztpraxen

Hamburg (ots) - Das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ)und Praxis+Award gehen eine strategische Partnerschaft zurnachhaltigen Weiterentwicklung von Arztpraxen in Deutschland,Österreich und der Schweiz (D-A-CH) ein. Ein geprüftes, unabhängigesQualitätssiegel dient als Orientierungshilfe für Patienten undBenchmark der Branche.Der Wettbewerb unter den circa 120.000 Arztpraxen in Deutschlandnimmt stetig zu. Nicht nur in Großstädten mit ihrer hohenVersorgungsdichte, sondern auch in kleineren Städten wachsen dieAnforderungen an Praxen hinsichtlich ihrer Servicequalität gegenüberden Patienten. Arztpraxen, die sich konsequent alsserviceorientierter Dienstleister verstehen und sich entsprechenddarstellen, haben in der heutigen Zeit spürbar mehr Erfolg.Anerkanntes Qualitätssiegel sorgt für TransparenzVor diesem Hintergrund zeichnet das Praxis+Award Initiativbürobereits seit Jahren vorbildiche Praxiskultur mit einemQualitätssiegel aus, das eine Gültigkeit von zwölf Monaten besitzt.Das Qualitätssiegel versteht sich als verlässliches Signet fürPatienten. Dabei geht es nicht um eine monothematische Auszeichnungfür zum Beispiel die "schönste Praxis" oder den "schönstenInternetauftritt", sondern um vorbildliche Praxisführung im Hinblickauf fünf wesentliche Kriterien moderner Praxiskultur:Praxiskommunikation, soziale Verantwortung, Patientenkommunikation,Mitarbeiterentwicklung und Einsatz von Medien."Das geprüfte Qualitätssiegel ist das erste und einzigeGütesiegel, das die Leistungsfähigkeit einer Praxis in allennicht-fachlichen Bereichen dokumentiert. Wir sind sehr froh über diePartnerschaft mit dem Deutschen Institut für Service-Qualität alseinem der führenden deutschen Marktforschungsinstitute und seinegroße Expertise, die wir in die Ausgestaltung desEinreichungsprozesses einfließen lassen konnten," sagt AxelSchüler-Bredt, Gründer und Initiator der QualitätsoffensivePraxis+Award (www.PraxisPlusAward.de)."Das Deutsche Institut für Service-Qualität hat sich seit 2006 zurAufgabe gemacht, den Service in Deutschland zu verbessern. Wir freuenuns darauf, zusammen mit dem Praxis+Award nun auch dieServicequalität in Arztpraxen zu erhöhen," so DISQ-GeschäftsführerMarkus Hamer (www.disq.de).Laufende NominierungsphaseDie Nominierungsphase hat bereits begonnen. Am 11.11.2017 findetin Hamburg das "Zukunftsforum Kommunikation" statt, in dem Expertenüber die Zukunft der Praxiskommunikation sprechen und eineExperten-Jury Sonderauszeichnungen an die "Besten der Besten" inunterschiedllichen Kategorien verleihen wird.Veröffentlichung nur unter Nennung der Quelle:Deutsches Institut für Service-Qualität / Praxis+AwardPressekontakt:Praxis+Award InitiativbüroThomas NeefTel.: 040 / 22 820 747E-Mail: info@plusaward.deDeutsches Institut für Service-QualitätMartin SchechtelTel.: 040 / 27 88 91 48 - 20E-Mail: m.schechtel@disq.deOriginal-Content von: Deutsches Institut f?r Service-Qualit?t, übermittelt durch news aktuell