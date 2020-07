Pralles Leben mit Gewicht - Neue Podcast-Reihe gibt Menschen mit Übergewicht Hilfestellung (VIDEO)

Köln (ots) - Idee des Podcasts ist es, die Lebenswelt Betroffener in all ihren Facetten abzubilden. Birgit von Bentzel und Sylvia Kunert moderieren. Sie sprechen mit interessanten Gästen und Experten über Ursachen und Begleiterkrankungen, Therapie und Chirurgie, Leidensdruck, Diskriminierung und Stigmatisierung. Alltagshilfen und Mode, Partnerschaft und Sexualität, Abnehmen und Gewicht halten sind ebenfalls Themen - immer donnerstags um 19 Uhr bei health tv.Den Auftakt der Podcast-Reihe "Pralles Leben mit Gewicht" bildet das Thema Adipositas-Chirurgie. Zu Gast ist Christel Moll, Vorsitzende des Adipositas Verbandes Deutschland. Nach ihrer Magenband-OP verlor sie über 50 kg. "Ich war ein Uhu geworden - ich war unter hundert Kilo. Zum ersten Mal habe ich mich wohl gefühlt und konnte wieder so richtig am Leben teilnehmen." Im Gespräch mit Birgit von Bentzel und Sylvia Kunert erzählt Christel Moll erstmals öffentlich ihre ganz persönliche Geschichte.Die beiden Moderatorinnen können sich in Betroffene gut hinein versetzen. Birgit von Bentzel, bekannt aus RTL aktuell und n-tv, sieht die Aufklärungsarbeit zum Thema Übergewicht als großartige Aufgabe und Herzensangelegenheit. "Ich selbst kämpfe ein Leben lang mit meinem Gewicht und das, obwohl ich Größe 36/38 habe. Als Moderatorin habe ich mich immer zu dick gefühlt. Ich weiß, wie schwierig und extrem dieses Thema bei Frauen ist, weil uns eigentlich immer vorgespielt wird, wie wir zu sein haben, nämlich schlank und gutaussehend."Das kann Kollegin und Radiomoderatorin Sylvia Kunert nur bestätigen: "Mit Kleidergröße 40/42 bin ich schon am Rande des Normalgewichtes. Tatsächlich musste ich mir öfter Sprüche, wie - schön, wenn eine Frau etwas mehr auf den Hüften hat - anhören. Und ich nehme das nicht als Kompliment. Insofern kann ich mir gut vorstellen, wie sich jemand fühlt, der wirklich ein Gewichtsproblem hat." Medizin- und Gesundheitsthemen begleiten die Journalistin seit Beginn ihrer Fernseh- und Hörfunk-Karriere. Dass sie nun beim Gesundheitssender health tv informieren und aufklären darf, freut sie besonders.Der wöchentliche health tv-Podcast "Pralles Leben mit Gewicht" findet ab 2. Juli auf allen Social Media-Kanälen von health tv statt - immer donnerstags um 19.00 Uhr auch im health tv-Fernsehen ( ab 15.00 Uhr in der health tv-Mediathek (https://www.healthtv.de/sendungen/75/Pralles_Leben_mit_Gewicht.html) ). Wiederholt wird sonntags um 20.00 Uhr.Über health tvhealth tv ist Europas einziger Fernsehsender, der sich ausschließlich dem Thema Gesundheit widmet. Das Programm ist bundesweit per Kabel oder Satellit auf dem Fernseher oder über eine Internetverbindung auf dem Computer - PC, Tablet oder Smartphone frei empfangbar. Den Anspruch "Mehr wissen. Gesünder leben." setzt health tv mit einem erfahrenen Redaktionsteam um, das allgemeinverständlich und kompetent über Gesundheit, Wohlbefinden und Medizin informiert - im TV, im Web und über Printmedien.Kontakt für Rück- und Presseanfragen:German health tv GmbH - Chefredaktion Köln Dr. Monika Düngenheim Jakob-Kaiser-Straße 13, 50858 Köln Tel: +49 173 2414669 E-Mail: m.duengenheim@healthtv.de http://www.healthtv.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/129156/4640575 OTS: health tvOriginal-Content von: health tv, übermittelt durch news aktuell