Praktikum beliebt wie nie / Deutschlandweite größte Praktikanten-Studie: Trotz regelmäßiger Überstunden und Gehaltsunterschiede sind Praktikanten zufrieden

Berlin (ots) - Deutsche Praktikanten sind zufriedener denn je mitihren Jobs. Das ist das Ergebnis des "CLEVIS Praktikantenspiegel2017", der mit 5.500 Teilnehmern deutschlandweit größtenPraktikanten-Studie auf dem deutschen Arbeitsmarkt. Demnach sind 88Prozent der befragten Praktikanten zufrieden mit ihremArbeitsverhältnis. Zwar absolvieren 41 Prozent von ihnen regelmäßigÜberstunden, vergeben der "Work-Life-Balance" im Rahmen ihrerTätigkeit aber trotzdem die Schulnote 2. Unterschiede tun sich indesbei der Bezahlung von Praktikanten und Praktikantinnen auf. Ähnlichwie in vielen anderen Beschäftigungsverhältnissen erfolgt bereits zuBeginn des Berufslebens eine unterschiedlich hohe Bezahlung zwischenden Geschlechtern.Initiator der Studie ist CLEVIS Consult. Kooperationspartner sinddas Karriere-Netzwerk ABSOLVENTA sowie auf wissenschaftlicher Basisder Lehrstuhl für Marketing an der Otto-von-Guericke-Universität inMagdeburg.Frauen bereits zum Start ins Berufsleben gehaltsmäßig im NachteilDas durchschnittliche Gehalt für Praktikanten liegt insgesamt bei1.032,52 Euro, das entspricht im Jahresvergleich einer Steigerung um82 Euro - eine Nachwirkung der Einführung des Mindestlohns auch fürPraktikanten. Während Männer für ein Pflichtpraktikum 916,23 Euroerhalten, sind es bei den Frauen nur 896,15 Euro. Bei freiwilligenPraktika liegt das Verhältnis bei 1.292,48 Euro für Praktikanten und1.242,57 Euro für Praktikantinnen. Immerhin: Die Zeiten vonunbezahlten Praktika gehören endgültig der Vergangenheit an: 97Prozent der Studienteilnehmer gaben an, im Rahmen ihres Jobs vergütetzu werden. Für die Praktikanten spielt das Gehalt allerdings eineuntergeordnete Rolle. Top-Motivationsgründe für ein zeitlichbegrenztes Praktikum sind aus ihrer Sicht der Lerneffekt durch diepraktische Berufserfahrung sowie die Aufwertung des eigenenLebenslaufs.In der Regel arbeiten Praktikanten hierzulande 39,2 Stunden. Aufdie meisten Stunden kommen dabei Mitarbeiter inUnternehmensberatungen (43 Stunden), Bildungseinrichtungen (42,9Stunden) sowie in der Tourismus-Branche (40,8 Stunden). Am wenigstenarbeiten mit 33,4 Wochenstunden dagegen Praktikanten imTelekommunikations- und IT-Umfeld, gefolgt von NGOs mit 36,8 Stunden.Insgesamt dauert ein Praktikum im Schnitt 5,2 Monate.Arbeitgeber binden Praktikanten mit zahlreichen MaßnahmenAus Sicht der Arbeitgeber rückt das Praktikum immer mehr in dieFunktionsrolle, schwer zu findende Fachkräfte frühzeitig an sich zubinden. Entsprechend groß sind die Anstrengungen von Unternehmen,Praktikanten bereits in dieser frühen Berufsphase für sich zubegeistern. 83 Prozent von ihnen sorgen aktiv dafür, dassPraktikanten schon während der Arbeitszeit ein berufliches Netzwerkmit anderen Mitarbeitern aufbauen können. In diesem Kontext räumen 67Prozent der Arbeitgeber den Praktikanten die Möglichkeit ein, anFirmen-Events teilzunehmen. Zwei Drittel geben in jedem Fall eindifferenziertes Abschluss-Feedback nach Beendigung derZusammenarbeit. Auch nach dieser bleiben Arbeitgeber und Praktikantenin Kontakt - das jedenfalls forcieren 84 Prozent der Unternehmen.Ausland? Gerne! Aber nicht per PraktikumWas die Mobilität von Praktikanten betrifft, zeichnet der "CLEVISPraktikantenspiegel" ein zweigeteiltes Bild. Während nämlich 51Prozent der Studienteilnehmer angaben, für ihren Job den Wohnort zuwechseln - ein Drittel immerhin mehr als 200 Kilometer von zu Hauseentfernt - arbeiten 49 Prozent nur in unmittelbarer Nähe ihresHeimatortes.Das Bedürfnis, im Ausland zu arbeiten, ist indes wenigerausgeprägt: Während immerhin 48 Prozent der befragten Praktikanten imRahmen ihres Studiums bereits einen sechsmonatigen Auslandsaufenthaltdurchlaufen haben, absolvierten nur zwölf Prozent von ihnen einPraktikum im Ausland. Attraktivste Zielländer für deutschePraktikanten sind aufgrund der Sprache die USA und Großbritannien.Umgekehrt arbeiten in Deutschland primär junge Menschen aus Indien,Frankreich und Österreich im Rahmen eines Praktikums.