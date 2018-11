Prairie Mining gewinnt leicht

Das Papier von Prairie Mining konnte am Donnerstag die Gunst der Investoren an der Börse auf sich ziehen. Bereits am Vormittag bildete sich ein Plus von 2,28 Prozent heraus, welches den Kurs letztlich auf 0,269 Euro hob. So sehr sich die Anleger aktuell über etwas mehr Stabilität freuen, so wenig entspricht diese Entwicklung ihren Erwartungen. Noch immer macht die Aktie nicht ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.