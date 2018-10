Prairie Mining: So ist die Lage

Nach der deutlichen Reduktion der Kurse, welche die Aktie von Prairie Mining wieder unter die Marke von 0,30 Euro führte, befindet sich der Titel in einer Seitwärtsbewegung. Auch am Mittwoch hielten sich Bullen und Bären die Waage, was besonders an der Börse in Frankfurt deutlich zu beobachten war. Dort ging die Aktie am Abend völlig unverändert mit 0,259 Euro aus dem ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.