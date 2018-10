Prairie Mining: Seitwärtsbewegung hält an

Prairie Mining war zuletzt nicht dazu in der Lage, die großen Hoffnungen der Aktionäre zu bestätigen. Zwar gibt es derzeit verschiedene Bohrungen, mit denen neue Vorkommen erschlossen werden sollen. Doch bislang blieb die erhoffte positive Nachricht für die Aktionäre aus. Dass sich inzwischen auch konkurrierende Firmen an die Gebiete heranwagen, spricht in jedem Fall für ein großes Potenzial, das dort verborgen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.