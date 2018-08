Prairie Mining Aktie: Das war abzusehen!

Bei der Aktie von Prairie Mining hat sich die gute Entwicklung vom Montag schon im morgendlichen Handel am Dienstag weitgehend egalisiert. Nach Verlusten von knapp 5 Prozent landet der Titel wieder bei 0,28 Euro, nachdem am Montag bis zu 0,31 Euro erreicht werden konnten. Wirklich überraschend ist die Entwicklung nicht. Schon seit Monaten lassen sich Schwankungen in diesem Ausmaß bei Prairie ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.