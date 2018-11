Prairie Mining Aktie mit leichtem Aufwind

Notierungen von über 0,30 Euro wurden Mitte Oktober von der Prairie Mining Aktie aus den Augen verloren. Seither gelang es nicht mehr, an die erfolgreichen Tage anzuknüpfen. Zumindest die jüngsten Verluste wurden von einem erfolgreichen Start in den Handel am Freitag ausgeglichen. Sehr schnell konnte das Papier Ein Plus von 3,85 Prozent aufbauen und den Kurs damit auf 0,270 Euro treiben. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.