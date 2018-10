Prairie Mining Aktie mit deutlichem Ausschlag nach unten

Seit dem 23. Oktober befand sich die Prairie Mining Aktie in einer anhaltenden Pendelbewegung. Diese führte immer wieder um die Notierung von 0,260 Euro herum. Verluste von über fünf Prozent, die der Titel am heutigen Freitag einfuhr, sorgten nun für einen Ausbruch aus dieser Stagnation. Am Nachmittag wurde die Aktie für 0,248 Euro gehandelt, was einem Minus von 5,34 Prozent entspricht. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.