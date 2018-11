Prairie Mining Aktie: Nur schwache Impulse

Der langfristige Abwärtstrend der Prairie Mining Aktie ist nicht zu leugnen. In der letzten Zeit waren es erneut die Short-Optionen, die den Investoren deutliche Gewinne versprachen und häufig für das Investment belohnten. Auch die Kursgewinne am Donnerstag fielen schwächer aus, als zunächst von vielen Seiten erwartet wurde. Der Titel notierte letztlich bei 0,269 Euro, was einem Plus von 2,28 Prozent zum ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.