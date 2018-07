PrairieSky Royalty: Das ist mal eine Nummer!

An der Heimatbörse Xetra Toronto notiert PrairieSky Royalty per 20.07.2018 bei 25,15 CAD. PrairieSky Royalty zählt zu "Öl & Gas Exploration & Produktion".Wie PrairieSky Royalty derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.1. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von PrairieSky Royalty investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 3,1 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Oil, Gas & Coal einen geringeren Ertrag in Höhe von 1,91 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Sell" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

Weiterlesen...