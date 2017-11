Pragmatische Weichenstellungen für die Altenpflege in Niedersachsen / bpa zum Koalitionsvertrag von SPD und CDU in Niedersachsen

Hannover (ots) - Zur Vorstellung des Koalitionsvertrages derGroßen Koalition in Niedersachsen erklärt der Vorsitzende derLandesgruppe des Bundesverbands privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa), Karsten Neumann:"Der Koalitionsvertrag von SPD und CDU in Niedersachsen zeigteinen pragmatischen und realistischen Blick auf die Zukunft derAltenpflege und stellt in vielen Bereichen die richtigen Weichen. Vorallem die Festlegung auf die Gleichbehandlung aller Träger ist imRückblick auf die vergangene Legislaturperiode ein deutlicherFortschritt.Es ist erfreulich, dass der Koalitionsvertrag bei der besserenBezahlung von Pflegekräften, die der bpa in Niedersachsen auch mitseinen erst kürzlich vorgestellten Arbeitsvertragsrichtlinienanstrebt, klare Richtlinien vorgibt. Die zukünftige Landesregierunghat die ,Anerkennung der tariflichen Bezahlung und des angemessenenUnternehmerrisikos bei der Vereinbarung der Entgelte für allePflegeleistungen' deutlich festgeschrieben und klargestellt, dasseine entsprechende Entlohnung nach AVR dem gleichgestellt ist. Damitstärkt die Landesregierung den Trägern in den Verhandlungen mit denKostenträgern den Rücken. Da auch für die pflegebedürftigen Menscheneine bessere Bezahlung der Beschäftigten in der Pflege finanziellspürbar werden wird, ist die politische Unterstützung wichtig.Für die private ambulante Pflege ist die Vorgabe, ,beitarifgerechter Bezahlung auch die gleiche Pflegevergütung zugewähren', gerade im Flächenland Niedersachsen, in dem über zweiDrittel der Pflegedienste von privaten Anbietern betrieben werden,ein sehr ermutigendes Signal. In der konkreten Umsetzung müssen dannaber auch Besonderheiten wie Wegezeiten angemessen von denKostenträgern berücksichtigt werden.Der designierten Sozialministerin Carola Reimann (SPD) bieten wirschon heute eine konstruktive und gute Zusammenarbeit zum Wohle derPflegebedürftigen, der Pflegekräfte und der Pflegeunternehmerinnenund -unternehmer in Niedersachsen an."Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa)bildet mit mehr als 10.000 aktiven Mitgliedseinrichtungen (davon über1.200 in Niedersachsen) die größte Interessenvertretung privaterAnbieter sozialer Dienstleistungen in Deutschland. Einrichtungen derambulanten und (teil-)stationären Pflege, der Behindertenhilfe undder Kinder- und Jugendhilfe in privater Trägerschaft sind im bpaorganisiert. Die Mitglieder des bpa tragen die Verantwortung für rund305.000 Arbeitsplätze und circa 23.000 Ausbildungsplätze (siehewww.youngpropflege.de oder auch www.facebook.com/Youngpropflege). Dasinvestierte Kapital liegt bei etwa 24,2 Milliarden Euro.Pressekontakt:Für Rückfragen: Henning Steinhoff, Leiter derbpa-Landesgeschäftsstelle, Tel.: 0511/12 35 13 40 oder 0162/132 1678, www.bpa.deOriginal-Content von: bpa - Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V., übermittelt durch news aktuell