Prag ist das neue Paris: Anstieg der Hotelbuchungen am Valentinstag rund doppelt so hoch

Köln (ots) - Nicht nur Blumen und Pralinen - auch eine Reise mitdem Liebsten steht am Valentinstag hoch im Kurs. Laut einer Studiedes Online-Buchungsportals HOTEL DE werden in Europa am 14. Februarrund 17 Prozent mehr Doppelzimmer als an einem gewöhnlichenWochenende gebucht.Tschechische Hauptstadt schlägt den KlassikerAls Reiseziel werden dabei deutsche Städte ebenso gerne gewähltwie die europäischen Metropolen. Eine Überraschung gibt es dennochbei den favorisierten Destinationen: Klares Lieblingsreiseziel am Tagder Liebe ist Prag. Mit einem Buchungszuwachs um 67 Prozent lässt dieTschechische Hauptstadt den Klassiker Paris mit nur um 35 Prozentgestiegenen Buchungen deutlich hinter sich. Wien und Rom landen mit22 bzw. 16 Prozent auf dem dritten und vierten Rang.Preislich lohnt sich ein Kurztrip in die goldene Stadt in jedemFall: Während ein Drei-Sterne-Hotel am Valentinstag in Paris nichtunter 48 Euro zu haben ist, können Verliebte in der TschechischenHauptstadt schon ab 20 Euro in der gleichen Kategorie nächtigen. Undauch wer es luxuriös mag, kommt hier auf seine Kosten: EinFünf-Sterne-Hotel ist in Prag bereits ab 57 Euro pro Nacht buchbar,in Paris müssen Gäste hierfür mit mindestens 149 Euro pro Nachtdeutlich tiefer in die Tasche greifen.Wellness bei Verliebten hoch im KursBesonders gerne lassen es sich die Verliebten in Wellnesshotelsgut gehen. Deutschland- wie auch Europaweit sind hier die Buchungenam Valentinstag um rund 38 Prozent angestiegen. Ein Schwimmbad locktam 14. Februar rund 32 Prozent mehr Gäste in ein Hotel als an einemgewöhnlichen Wochenende.Noch gewichtiger ist der Zuwachs bei den Buchungen vonHotelzimmern mit eigenem Whirlpool: Satte 80 Prozent mehr Gäste alsan einem regulären Wochenende buchen den privaten Badespaß.Schnäppchen für FlexibleWer sich hingegen nicht auf eine bestimmte Destination festgelegthat, kann für den Tag der Liebe ein Hotelschnäppchen unter den Dealsby HOTEL DE finden. Dort werden täglich neue Angebote für Top Hotelsin Europa mit mindestens 50 Prozent Rabatt gelistet. Und mit derrichtigen Person an der Seite ist das Reiseziel ohnehin zweitrangig.